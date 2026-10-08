Melina Cabocota llega a Santiago del Estero con folklore, patios y peñas este fin de semana

La artista tucumana tendrá una agenda con presentaciones en Upianita, Peña Las Dos Lunas, el Patio del Indio Froilán y Patio de Oli, donde compartirá escenario con destacados músicos de la escena local.

Hoy 23:29

La cantante tucumana Melina Cabocota llega este fin de semana a Santiago del Estero para compartir su música y su propuesta folklórica en algunos de los espacios más representativos de la cultura popular de la provincia.

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Con una trayectoria que la llevó desde sus primeros escenarios hasta el escenario mayor Atahualpa Yupanqui de Cosquín, la artista desembarcará en la Madre de Ciudades con una agenda que combinará folklore, encuentros con músicos y presentaciones en tradicionales patios y peñas.

Una agenda cargada de folklore

El recorrido comenzará este sábado, cuando Cabocota participe de una propuesta especial en el Patio Santiagueño "Upianita" – Feria Artesanal en el Camino Real. Allí presentará parte de su repertorio y llevará al público su identidad vinculada al folklore del NOA.

Por la noche, la artista será invitada especial en Peña Las Dos Lunas, donde acompañará al reconocido músico santiagueño Musha del Monte en una jornada dedicada a la música de raíz y al encuentro entre artistas de la región.

La agenda continuará el domingo 11, durante la tarde, con una presentación en el Patio del Indio Froilán, uno de los espacios emblemáticos de la cultura popular santiagueña.

Más tarde, por la noche, Cabocota formará parte de la noche especial de Vislumbre del Esteko en Patio de Oli, también conocido como la Peña de "Los Roldán", tradicional espacio de La Banda estrechamente ligado a la identidad cultural santiagueña.

Un nuevo impulso para su carrera

La visita a Santiago del Estero también forma parte de una etapa de promoción y crecimiento para la artista tucumana, que trabaja en nuevos proyectos musicales y prepara una intensa agenda de cara a la temporada de verano.

Luego de su regreso a Cosquín 2026 y de una temporada marcada por importantes presentaciones, Cabocota continúa llevando su música a distintos escenarios del país mientras avanza en la producción de su segundo material discográfico, junto al director musical Axel Giménez.

Su llegada a Santiago del Estero representa además una oportunidad para fortalecer los vínculos con músicos, espacios culturales y públicos de una provincia fundamental dentro del mapa del folklore argentino.

Así, durante este fin de semana, Melina Cabocota recorrerá cuatro escenarios santiagueños, en una propuesta que buscará unir las raíces tucumanas con la profunda identidad musical de Santiago del Estero, con el folklore y el encuentro como grandes protagonistas.