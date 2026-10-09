Fuentes recibió a actrices que representarán a la provincia en el Festival Internacional de Teatro Adolescente

La intendente se reunió con integrantes del Grupo Sumari, quienes representarán a la provincia en el festival que se realizará del 13 al 18 de octubre en la ciudad de Buenos Aires.

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La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro con integrantes del Grupo Sumari, quienes representarán a la provincia en el Festival Internacional de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos”, que se realizará del 13 al 18 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, con la obra “Una escoba entre nosotros”.

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Participaron de la reunión el docente y director, Gonzalo Daniel Azar, y las siete actrices adolescentes que integran el elenco, todas ellas formadas íntegramente en el Taller de Teatro de ADATISE.

La jefa comunal felicitó a los presentes por este importante logro y destacó la importancia de fortalecer las iniciativas culturales que generan espacios de formación, expresión y participación para las nuevas generaciones.

Por su parte, el director y el elenco de la obra reconocieron al municipio por su acompañamiento y expresaron su orgullo por la responsabilidad de llevar una propuesta teatral santiagueña a un escenario de alcance internacional.