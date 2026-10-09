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Termas de Río Hondo: un viernes nublado y fresco se avecina para hoy 9 de octubre de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo indican un inicio de fin de semana marcado por la lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas y cubiertas.

Hoy 08:01

Hoy, los termenses se encuentran bajo una condición de lluvia irregular en las cercanías, lo que sugiere un día húmedo y fresco. La temperatura actual es de 16 °C, con una sensación térmica aún más baja de 14.4 °C.

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La humedad en el ambiente alcanza un 76%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad. Además, se prevé un viento suave que sopla a 10.8 km/h desde el este-sureste, haciendo que el clima sea más fresco.

El pronóstico para hoy indica un día cubierto con temperaturas que oscilarán entre 15.1 °C como mínima y 17.9 °C como máxima. Estos datos sugieren que los termenses deberán estar preparados para un clima fresco y húmedo.

Para el día de mañana, el pronóstico sigue siendo similar, con cielos cubiertos y temperaturas que variarán entre 14.5 °C y 16.7 °C. Las lluvias podrían persistir, afectando las actividades al aire libre.

Finalmente, el domingo también promete condiciones de cielo cubierto, con mínimas de 14.8 °C y máximas de 18.7 °C. Los termenses deberán estar atentos a las actualizaciones meteorológicas para planificar sus actividades.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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