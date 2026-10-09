Charlie Cox respaldó la campaña para salvar a Daredevil tras la cancelación de la serie

El actor se refirió al movimiento de los fanáticos durante la New York Comic Con, luego de que Disney+ confirmara que Daredevil: Born Again finalizará con su tercera temporada.

Hoy 08:35

El actor Charlie Cox, protagonista de Daredevil: Born Again, expresó su apoyo a los fanáticos que impulsan la campaña "Save Daredevil", tras la decisión de Disney+ de poner fin a la serie después de su tercera temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El comentario tuvo lugar durante la New York Comic Con, donde Cox participó junto a sus compañeros de elenco en un panel dedicado a la producción. Cuando el moderador mencionó el final previsto de la ficción, el intérprete de Matt Murdock reaccionó con ironía: "¿Qué?".

La respuesta provocó abucheos entre los asistentes, que manifestaron su descontento por la cancelación. Luego, el actor hizo referencia directa al movimiento de los seguidores.

"Lo único que diré es que imagino que la campaña 'Save Daredevil' se estará preparando para una segunda ronda. Escuchen, no queremos provocar la ira de la gente de 'Save Daredevil'", expresó Cox, en tono humorístico.

Una campaña que ya logró el regreso del personaje

El movimiento "Save Daredevil" surgió en 2018, después de que Netflix cancelara Daredevil tras tres temporadas. La iniciativa reunió a seguidores que reclamaban la continuidad de la historia del abogado ciego que combate el crimen en Nueva York.

El personaje regresó el año pasado con Daredevil: Born Again, producción de Marvel para Disney+ que volvió a tener a Charlie Cox en el papel principal.

Pese a la cancelación anunciada en septiembre, la tercera temporada ya concluyó su rodaje y tiene previsto su estreno en 2027. El elenco incluye a Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson y Wilson Bethel.

Además, la temporada final contará con el regreso de otros personajes vinculados a los Defensores: Krysten Ritter como Jessica Jones, Mike Colter como Luke Cage y Finn Jones como Iron Fist.

Las declaraciones de Cox reavivaron las expectativas de los seguidores, que ya impulsaron una campaña para conseguir el regreso de la serie en el pasado. Aunque el actor no confirmó que exista una posibilidad concreta de revertir la decisión de Disney+, sus palabras dejaron abierta la puerta a una nueva movilización de los fanáticos.