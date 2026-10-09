Clima en Añatuya: un viernes cubierto y fresco para los añatuyenses

El clima en Añatuya presenta condiciones nubladas y frescas, con temperaturas que rondan los 15 grados. Se espera que el fin de semana continúe con esta tendencia.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, los habitantes pueden esperar un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 15.2 °C y una sensación térmica de 11.6 °C. La humedad se sitúa en un 72%, lo que genera una sensación de frescura en la mañana.

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Con un viento que sopla a 19.1 km/h desde el sureste, los añatuyenses notarán que la brisa acompaña este día nublado. La temperatura máxima alcanzará los 19.9 °C, lo que mantendrá un ambiente fresco durante la jornada.

El pronóstico para mañana, sábado 10 de octubre, continúa con la misma tendencia: cubierto y con temperaturas que oscilarán entre los 11.8 °C de mínima y 23 °C de máxima. Esto sugiere que el clima seguirá siendo agradable para actividades al aire libre, aunque con la posibilidad de que las nubes permanezcan.

El domingo 11 de octubre tampoco traerá grandes cambios, ya que se espera un día cubierto con mínimas de 12.4 °C y máximas de 22.7 °C. Es un buen momento para disfrutar de un café caliente en las plazas locales mientras se observa el cielo nublado.

En resumen, los añatuyenses deben prepararse para un fin de semana fresco y nublado. Hoy, las temperaturas oscilan entre los 15.2 °C y 19.9 °C, y el pronóstico para los próximos días mantiene este patrón de nubes y temperaturas moderadas que continuarán en la región.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.