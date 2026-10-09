La Banda se prepara para un fin de semana fresco: clima cubierto para hoy Viernes 9 de octubre de 2026

Los bandeños enfrentarán un día con temperaturas moderadas y cielo nublado. El clima se mantendrá fresco durante el fin de semana.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños se encontrarán con un clima cubierto y temperaturas que rondan los 16.3 °C, con una sensación térmica de 13.9 °C. La humedad alcanza el 70%, lo que genera una sensación de frescura en la ciudad.

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El viento sopla desde el sureste a 14.4 km/h, sumando al ambiente fresco que predominará durante el día. Este tipo de clima puede ser ideal para quienes prefieren actividades al aire libre sin el fuerte calor del sol.

Para mañana, sábado 10 de octubre, se espera que el clima continúe cubierto, con una mínima de 14.9 °C y una máxima que alcanzará los 22.2 °C. Los bandeños deberán estar preparados para un día similar al de hoy.

El domingo 11 de octubre también se prevé un día cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15.2 °C y 22.6 °C. Este patrón de clima nublado parece mantenerse, ofreciendo un respiro a quienes buscan un fin de semana más templado.

En resumen, hoy, los bandeños disfrutarán de un día cubierto, con una mínima de 16.2 °C y una máxima de 21.3 °C. Se recomienda llevar abrigo ligero si se planea salir, dado que la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad y el viento.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.