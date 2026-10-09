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Sarmiento de Junín se hizo fuerte en Mar del Plata y se afianza en zona de playoffs

El Verde venció por 3-1 a Aldosivi y sigue escalando en la Zona B del Torneo Clausura.

Hoy 17:32

Sarmiento consiguió una importante victoria este viernes al derrotar 3-1 a Aldosivi en el estadio José María Minella, en el comienzo de la fecha 12 del Torneo Clausura. El conjunto de Facundo Sava sumó tres puntos importantes y llegará con confianza al duelo del próximo miércoles frente a River.

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El Verde comenzó ganando a los 18 minutos del primer tiempo gracias a Junior Marabel, pero Aldosivi reaccionó rápidamente y encontró el empate por intermedio de Lucas Castro.

El partido se encaminaba al empate, pero Sarmiento golpeó sobre el final. Julián Mavilla volvió a poner en ventaja a la visita y, poco después, Jonathan Herrera apareció para sentenciar el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Sarmiento alcanzó los 19 puntos y escaló al tercer lugar de la Zona A, quedando bien posicionado en la pelea por acceder a los playoffs.

Sarmiento espera a River

El triunfo también le permite al equipo de Junín llegar fortalecido a su próximo compromiso, nada menos que ante River.

El Verde recibirá al Millonario el miércoles desde las 19, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 que había quedado postergado.

River llegará a ese partido después de una extensa inactividad. El equipo de Leonardo Ponzio lleva 21 días sin competencia oficial y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Aldosivi sigue complicado

Para Aldosivi, en cambio, la derrota profundizó su complicado presente. El Tiburón permanece anteúltimo en la Zona A, con ocho puntos, y continúa muy comprometido en la pelea por la permanencia.

El conjunto marplatense tendrá una nueva oportunidad de recuperarse el próximo domingo, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto desde las 18.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Aldosivi Club Atlético Sarmiento de Junín
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