El emotivo mensaje de Diego Simeone para Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

El entrenador del Atlético de Madrid destacó la trayectoria del capitán argentino, agradeció las alegrías que le dio al país y lo comparó con Diego Maradona. “Nos enseñó a pelear y, cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo”, expresó.

Hoy 10:20

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue generando repercusiones en el mundo del fútbol. Esta vez, quien se pronunció fue Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que aprovechó una conferencia de prensa para dedicarle un emotivo mensaje al capitán albiceleste y reconocer su extraordinaria trayectoria.

En la previa del encuentro frente al Alavés por La Liga de España, el Cholo fue consultado por el retiro del rosarino y no dudó en destacar el legado que dejó con la camiseta argentina.

“Nos enseñó a pelear y, cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo”, expresó Simeone, quien también remarcó las satisfacciones que Messi les brindó a los hinchas durante tantos años: “Fueron muchísimas alegrías”.

El entrenador profundizó su reconocimiento al destacar no solamente los logros deportivos del capitán, sino también su comportamiento dentro y fuera de la cancha.

“Por números es insuperable. El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas posibles. Se ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto y desde el buen comportamiento”, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Eso es difícil de sostener 20 o 25 años”, en referencia a la extensa trayectoria del futbolista argentino y su capacidad para mantenerse en la élite del fútbol mundial.

Simeone habló de Messi y Maradona

Durante la conferencia, Simeone también fue consultado por la histórica comparación entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona, dos de los máximos referentes del fútbol argentino.

Lejos de inclinarse por uno de ellos, el entrenador valoró la posibilidad de haber compartido una etapa con Maradona como futbolista y de haber disfrutado de la carrera de Messi.

“No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno. Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi”, señaló.

Finalmente, dejó una reflexión sobre la importancia de ambos para el deporte nacional: “La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia”.

El último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

Messi disputó su último encuentro con la camiseta albiceleste el martes 6 de octubre, cuando la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Benín en un amistoso disputado en el estadio Monumental.

El rosarino cerró así una etapa histórica con el seleccionado nacional, en la que conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Mientras tanto, Simeone continúa enfocado en la temporada del Atlético de Madrid, que este sábado 10 de octubre, desde las 11.15 de Argentina, visitará al Alavés por la octava fecha de La Liga, con el objetivo de acercarse al Barcelona en la pelea por el liderazgo del campeonato.