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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 OCT 2026 | 18º
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Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado 10 y martes 13 se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 11:15

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

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Sábado 10 de octubre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando al barrio Tabla Redonda de la ciudad de la Banda.

Martes 13 de octubre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Congreso de la ciudad Capital (comprendido entre Pedro León Gallo, Av. Colon(s), La Rioja y Santa Fe) y a las localidades de Laprida y zonas rurales aledañas (dpto. Guasayán)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de El Pinto, Puesto de Suárez, Tacanastio Pozo, Wajla (dpto. Loreto y Atamisqui).

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