Jessica Chastain sorprendió con un drástico cambio de look para promocionar su nueva película de terror

La actriz estadounidense dejó atrás su característico cabello pelirrojo y apareció con un corte bob rubio durante la presentación de Other Mommy, su nuevo filme de terror sobrenatural, en el que interpreta a dos personajes.

Hoy 11:49

Jessica Chastain sorprendió con una transformación radical de su imagen. La ganadora del Oscar abandonó su tradicional melena pelirroja para lucir un corte bob rubio, un estilo que presentó durante sus recientes apariciones públicas para promocionar Other Mommy, su nueva película de terror.

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La actriz mostró su nuevo look durante una visita al programa Jimmy Kimmel Live! y en actividades vinculadas con el lanzamiento del filme. Con el cabello corto, ondas suaves y un estilo inspirado en el glamour clásico de Hollywood, Chastain se alejó de la imagen con la que el público suele identificarla.

El cambio llamó la atención por el contraste con su habitual cabello rojizo, que se convirtió en uno de sus rasgos más reconocibles a lo largo de su carrera.

Un doble papel en Other Mommy

Además de su transformación estética, Chastain regresa al cine de terror con un desafío particular: interpretar dos personajes en una misma película. Dirigida por Rob Savage y producida por James Wan, Other Mommy está basada en la novela Incidents Around the House, de Josh Malerman.

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La historia sigue a Bela, una niña que comienza a relacionarse con una presencia sobrenatural que adopta la apariencia de su madre. Chastain interpreta tanto a Ursula, la madre de la pequeña, como a la inquietante entidad conocida como "Other Mommy".

El elenco incluye a Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Dichen Lachman y Karen Allen. La película tiene previsto su estreno en los cines de Estados Unidos el 9 de octubre.

Con este proyecto, la actriz vuelve a explorar el género de terror, en el que ya participó en películas como Mamá e It: Capítulo dos. Esta vez, combina el desafío interpretativo de encarnar dos figuras opuestas con una transformación de imagen que se convirtió en uno de los temas destacados de su agenda promocional.