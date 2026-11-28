El sismo fue el más fuerte registrado en el área metropolitana en 12 años y tuvo su epicentro frente a Manhattan Beach, en California. Se rompieron vidrios en el aeropuerto internacional, una segunda sacudida alcanzó magnitud 4,5 y las autoridades desplegaron equipos de emergencia. No se reportaron víctimas.

Hoy 21:42

Un terremoto de magnitud 5 sacudió este sábado el sur de California, Estados Unidos, y provocó momentos de preocupación en el área metropolitana de Los Ángeles. El movimiento telúrico ocasionó daños menores en infraestructura, afectó sectores del aeropuerto internacional y fue seguido por más de 40 réplicas, aunque no se registraron víctimas ni heridos.

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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo a las 9:30 de la mañana (hora local), con epicentro a unos seis kilómetros al oeste-sudoeste de Manhattan Beach, en aguas del océano Pacífico, y a una profundidad aproximada de 12,2 kilómetros. La magnitud fue elevada posteriormente a 5, luego de una estimación inicial de 4,7.

El fenómeno fue el más intenso registrado en el área metropolitana de los condados de Los Ángeles y Orange en los últimos 12 años. La sismóloga Lucy Jones, investigadora asociada del Instituto Tecnológico de California (Caltech), explicó que se trató de uno de los movimientos más fuertes experimentados recientemente en la región.

Durante los primeros 40 minutos posteriores al terremoto, más de 13.000 personas notificaron al USGS que habían sentido las sacudidas en diferentes puntos del sur de California.

Daños en el aeropuerto y una columna de humo en una refinería

Uno de los sectores afectados fue el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), donde se observaron vidrios rotos y la caída de un panel del techo en una de las terminales. También se difundieron imágenes del momento en que un avión de Delta Air Lines debió interrumpir su aproximación para aterrizar mientras se registraban las sacudidas. La aeronave retomó el vuelo y pudo aterrizar posteriormente.

Otro episodio que generó preocupación fue la aparición de una enorme columna de humo negro y fuego en la refinería de Chevron, ubicada en El Segundo. Sin embargo, las autoridades aclararon que se trató de la activación de los sistemas automáticos de seguridad de las instalaciones, que provocaron una quema de contingencia. La compañía indicó que el episodio no representaba un riesgo para la comunidad.

El movimiento también fue percibido por vecinos y turistas que se encontraban en distintos sectores costeros. Pedro Ramírez, de 65 años, caminaba junto a su esposa por el muelle de Redondo Beach cuando comenzó a sentir las vibraciones.

“Sentí que algo andaba mal, pero no estaba seguro de qué era. Luego empecé a escuchar que el muelle se movía y vi que los edificios se movían, y así supe que estábamos viviendo un terremoto”, relató al diario Los Angeles Times.

Ante la situación, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles movilizó personal de sus 106 estaciones para inspeccionar edificios, infraestructura y sectores considerados estratégicos. Luego de completar el operativo, las autoridades informaron que no habían detectado daños estructurales significativos ni personas heridas dentro de la ciudad.

Más de 40 réplicas y una segunda sacudida de magnitud 4,5

La actividad sísmica continuó durante las horas posteriores al movimiento principal. Una de las réplicas más importantes se produjo a las 11:41 de la mañana, con una magnitud de 4,5, y volvió a sentirse en distintas localidades cercanas al epicentro.

De acuerdo con los registros difundidos por el USGS y los especialistas de Caltech, se contabilizaron al menos 40 réplicas durante la jornada. La más intensa fue la registrada a media mañana, mientras que otras alcanzaron magnitudes superiores a 3 puntos.

La sismóloga Lucy Jones explicó que es esperable que continúen produciéndose movimientos posteriores a un terremoto de estas características. Según indicó, algunos podrían ser perceptibles y no se descarta la posibilidad de nuevas sacudidas de mayor intensidad.

En su pronóstico actualizado, el USGS estimó una probabilidad del 4% de que se produzca al menos otra réplica de magnitud 5 o superior durante los próximos siete días. El organismo advirtió que no es posible anticipar el momento exacto ni el lugar de futuros movimientos.

Por su parte, las autoridades descartaron cualquier amenaza de tsunami vinculada con el terremoto y recomendaron a la población mantener las medidas de prevención ante posibles nuevas réplicas.

California es una de las regiones con mayor actividad sísmica de Estados Unidos. Uno de sus antecedentes más graves fue el terremoto de Northridge, ocurrido en enero de 1994, que alcanzó una magnitud de 6,7, provocó 57 muertes y ocasionó pérdidas económicas multimillonarias.