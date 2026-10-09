Hitler Mussolini ganó unas elecciones municipales en Perú

Se trata del candidato de izquierda que se impuso en la localidad de Queropalca y su nombre generó impacto internacional.

Hoy 15:30

Un candidato peruano llamado Hitler Mussolini fue elegido alcalde de un pueblo andino tras imponerse por un estrecho margen en unas elecciones locales.

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Su nombre, idéntico al de dos de los dictadores más notorios del siglo XX, generó sorpresa tanto en Perú como en el resto del mundo.

Adolf Hitler fue el líder del régimen nazi de Alemania, responsable del Holocausto y de crímenes masivos durante la Segunda Guerra Mundial.

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Benito Mussolini, por su parte, encabezó el régimen fascista italiano tras la Marcha sobre Roma en 1922, y se convirtió en un dictador absoluto en los años siguientes hasta su asesinato por partisanos comunistas en 1945.

Cuántos votos obtuvo Hitler Mussolini

Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 años, se presentó por el partido de izquierda “Ahora Nación” y obtuvo 229 votos, el 34,5% de las 663 papeletas válidas en Queropalca, seguido de cerca por Gaspar Benilde Osorio Zambrano, del partido Renovación Popular Perú, que logró 204 votos, el 30,8%.

El distrito tiene una población estimada de algo más de 730 habitantes, según datos oficiales de 2024.

El antecedente de otros políticos peruanos llamados Hitler

En 2018, otro Hitler, en este caso Hitler Guesclin Alba Sánchez, ganó una elección en Yúngar, otro municipio andino.

Hitler Alba Sánchez, que llegó a ser conocido como el “Hitler bueno” y hacía campaña con el lema “Hitler vuelve”, obtuvo el 47,7% de los votos emitidos en la población, entre los casi 2500 electores que cuenta el distrito.

Según recordó el diario El Comercio, curiosamente Alba Sánchez se impuso en los comicios a Lenin Vladimir Rodríguez Valverde, “un enfrentamiento democrático que catapultó a ambos candidatos y el nombre de Yúngar a escala mundial”.

También hubo un Hitler en el congreso, el congresista y cirujano Hitler Saavedra Casternoque, que ocupó un escaño en como miembro de Somos Perú desde 2021 hasta su muerte, en 2024.

En Perú no es raro que las familias elijan para sus hijos nombres históricos o poco habituales, pese a sus connotaciones negativas o controvertidas.