Milei acusó al socialismo de usar causas sociales para justificar el gasto público: “La estafa de las banderas nobles”

El Presidente publicó un mensaje titulado “La estafa de las banderas nobles”, en el que cuestionó el uso de causas sociales para justificar el gasto público.

09/10/2026

El presidente Javier Milei volvió a endurecer su discurso sobre el gasto público y apuntó contra las discusiones vinculadas con discapacidad, jubilaciones y financiamiento universitario, en un momento en el que el Gobierno mantiene negociaciones con distintos bloques del Congreso para conseguir respaldo a sus iniciativas.

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A través de una extensa publicación en sus redes sociales, titulada “La estafa de las banderas nobles”, el mandatario acusó al socialismo de utilizar causas con amplio respaldo social para justificar, según su planteo, estructuras burocráticas, intermediarios y el manejo de fondos estatales sin controles suficientes.

En su mensaje, Milei sostuvo que este mecanismo se repite en distintos países de América Latina. Según su interpretación, determinadas demandas sociales se convierten en argumentos para rechazar revisiones sobre la administración de los recursos públicos.

El jefe de Estado mencionó expresamente los conflictos relacionados con los fondos destinados a las personas con discapacidad, los jubilados y las universidades públicas. En ese marco, cuestionó a quienes, según afirmó, utilizan esas causas para defender estructuras de financiamiento y evitar auditorías.

“No defienden derechos. Defienden cajas”, escribió el Presidente. Además, reclamó que se abran las cuentas, se publiquen los contratos y que los responsables expliquen a dónde se destinan los recursos públicos.

La publicación no incluyó anuncios de nuevas medidas ni modificaciones concretas sobre los proyectos que el oficialismo mantiene en discusión.

El mensaje se conoció en un contexto de negociaciones políticas sensibles para el Gobierno. Los reclamos vinculados con discapacidad continúan dentro de la agenda parlamentaria, mientras que el financiamiento de las universidades públicas también forma parte de las demandas planteadas por distintos sectores y bloques legislativos en sus conversaciones con el Ejecutivo.

La mención a las jubilaciones amplió el alcance del planteo presidencial. Milei volvió a relacionar esa discusión con su cuestionamiento al crecimiento del gasto estatal y con la necesidad de revisar los mecanismos mediante los cuales se administran los fondos públicos.

En su argumentación, el mandatario buscó diferenciar a quienes reciben asistencia o se benefician de políticas públicas de quienes gestionan los recursos. Bajo esa mirada, sostuvo que auditar contratos, intermediarios y sistemas de financiamiento no equivale a cuestionar los derechos de los beneficiarios, sino a controlar cómo funcionan esas estructuras.

Las declaraciones suman un nuevo capítulo a la discusión entre el Gobierno y sectores de la oposición sobre el financiamiento de políticas sociales, las jubilaciones y la educación superior. Al mismo tiempo, el oficialismo continúa buscando apoyo de sus aliados parlamentarios para avanzar con su agenda y reunir los votos necesarios para sus proyectos.