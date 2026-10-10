Nicole Neumann contó por primera vez lo peor que vivió con Fabián Cubero

La reconocida modelo recordó el peor momento que vivió con Fabián Cubero antes de separarse y reveló en quién se refugió para pasar la angustia.

Hoy 08:00

Nicole Neumann volvió a hablar de la separación de Fabián Cubero, que se produjo en mayo de 2017. A casi una década de aquella ruptura, la modelo recordó el difícil momento personal que atravesó al ponerle fin a su matrimonio, una decisión que también implicaba reorganizar la vida familiar junto a sus tres hijas.

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Uno de los aspectos que más le costó afrontar fue la ruptura de esa estructura familiar que había construido durante años. La angustia que sentía llegó a ser tan profunda que decidió comunicarse de urgencia con Gabriel Rolón, el psicólogo que la atendía en aquel entonces, para pedirle ayuda.

“Me estoy separando. Estoy re deprimida, por favor atendeme”, le expresó durante aquella conversación. Frente a la situación que estaba atravesando, el terapeuta decidió hacerle un lugar y acompañarla en un proceso que marcaría una de las etapas más dolorosas de su vida.

Si bien la separación de Cubero era una posibilidad que había comenzado a aceptar, la idea de desarmar el hogar y modificar la dinámica cotidiana con sus hijas le generaba un sufrimiento difícil de sobrellevar. Neumann se encontraba ante una decisión compleja, atravesada por sus propios sentimientos y por la preocupación por el bienestar de las chicas.

“Era más que nada el tema de los hijos, la frustración de desarmar un matrimonio y decir: ¿me quedo y no soy feliz o hago infelices a mis hijos y me voy? ”, recordó la modelo al referirse al difícil dilema que debió afrontar. En ese momento, Neumann se debatía entre continuar con una relación que ya no la hacía feliz o tomar la decisión de separarse y comenzar una nueva etapa, con todo lo que eso implicaba para sus hijas.

Finalmente, optó por ponerle fin a su matrimonio y atravesar el proceso de reconstruir su vida. En medio de ese momento de angustia, una de las reflexiones que le compartió Gabriel Rolón la ayudó a pensar en la importancia de priorizar su propia felicidad, sin dejar de lado el vínculo con sus hijas.

“Cuando uno es es feliz no hace feliz al otro tampoco. Buscá tu felicidad porque vos también te la merecés. Me dijo que era bueno que mis hijas me vieran vulnerable ”, recordó sobre las palabras del psicólogo que la acompañó durante aquella etapa.

Con los años, la modelo logró reconstruir su vida sentimental y familiar. Después de atravesar distintas experiencias amorosas, encontró estabilidad junto a Manu Urcera, con quien formó una nueva familia y tuvo a su hijo Cruz. Así, aquella etapa que en su momento estuvo marcada por la angustia se convirtió también en parte de un recorrido personal que le permitió tomar decisiones y abrirse a una nueva oportunidad en el amor.