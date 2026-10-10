Nazarena Vélez reveló la aterradora experiencia paranormal que vivió en su casa

La famosa sorprendió al contar un inquietante episodio que atravesó cuando vivía con Daniel Agostini y sus hijos. Los extraños sucesos que experimentó durante las noches la llevaron a investigar el pasado de la propiedad y descubrir una historia estremecedora.

Hoy 08:19

Nazarena Vélez sorprendió con una impactante confesión durante una charla en Bondi Live, donde recordó una experiencia paranormal que vivió años atrás, cuando estaba casada con Daniel Agostini. La actriz relató una serie de episodios inexplicables que ocurrieron en la casa familiar y que terminaron con una revelación que la dejó completamente desconcertada.

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Todo comenzó cuando la panelista se mudó a una propiedad junto al cantante de cumbia y sus hijos, Barbie Vélez y el Chino Agostini, que por entonces eran muy pequeños. Según explicó, les habían asegurado que se trataba de una vivienda nueva, por lo que nunca imaginó que detrás de esas paredes podía esconderse una historia dolorosa.

Sin embargo, con el paso de los días, Nazarena comenzó a experimentar situaciones extrañas, especialmente durante las noches en las que su marido debía ausentarse por sus compromisos laborales. Lo que al principio parecían simples ruidos terminó convirtiéndose en una experiencia que todavía recuerda con absoluta claridad.

"Me había mudado hacía nada a una casa, nos habían dicho que la casa era nueva. Yo estaba recién casada con Agostini, él se iba mucho a la noche los fines de semana y yo me quedaba sola con Barbie y el Chino muy chiquitito", comenzó contando la actriz.

En ese contexto, reveló que escuchaba reiteradamente el llanto de una niña, aunque no lograba identificar de dónde provenía. Hasta que una noche vivió un episodio mucho más perturbador mientras dormía.

"Yo escuchaba el llanto de una nena, hasta que una noche estoy durmiendo, se me paraliza el cuerpo y veo, en mi sueño, a una nena girando en el ventilador de techo. No me podía despertar y veía a esta nena girando", relató ante la sorpresa de sus compañeros.

La situación la impactó profundamente. Según su testimonio, durante aquel episodio no podía mover el cuerpo ni despertarse, mientras observaba la imagen de la pequeña dando vueltas en el ventilador.

Lejos de olvidar lo sucedido, Nazarena comenzó a sospechar que aquellas experiencias podían estar relacionadas con algún acontecimiento ocurrido anteriormente en la propiedad.

Después de aquella noche, Nazarena Vélez decidió hablar con Daniel Agostini y compartirle sus sospechas. Estaba convencida de que necesitaba conocer la verdadera historia de la casa, por lo que aprovechó un encuentro con sus propietarios para hacerles una pregunta directa.

"Cuando me levanto me acuerdo que le dije a Daniel 'acá pasó algo'. Cuando fuimos a firmar lo que nos faltaba le dije a la señora 'necesito saber si acá hubo una nena'", recordó.

La respuesta de la mujer fue tan inesperada como dolorosa. Según relató la actriz, la propietaria rompió en llanto y le confesó que su hija había fallecido.

"La señora se larga a llorar y me dice 'falleció mi hija'", reveló Nazarena, al recordar el momento en el que conoció aquella historia familiar.

De esta manera, la panelista relacionó los inquietantes episodios que había vivido con la tragedia que le contó la antigua dueña de la propiedad. Una experiencia que, muchos años después, volvió a compartir públicamente y que dejó sorprendidos a quienes escuchaban su relato.