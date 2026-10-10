Añatuya se prepara para un fin de semana gris: clima cubierto y temperaturas moderadas para hoy Sábado 10 de octubre de 2026

El clima en Añatuya se presenta cubierto y fresco, con temperaturas que oscilan entre los 11.9 °C y los 21.5 °C. Se esperan condiciones similares durante el fin de semana.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se caracteriza hoy por un cielo cubierto y temperaturas que rondan los 13.9 °C. La sensación térmica es más fresca, alcanzando solo los 11.6 °C, lo que hace que los añatuyenses busquen abrigo mientras disfrutan de sus actividades diarias.

Con un 85% de humedad en el ambiente, los habitantes de Añatuya deben prepararse para un fin de semana donde las condiciones climáticas se mantendrán similares. A pesar de la presencia de nubes, se prevé que las temperaturas máximas alcancen los 21.5 °C, brindando un respiro del calor intenso que caracteriza a la región.

Para el día de mañana, domingo 11 de octubre, se espera un clima también cubierto, con mínimas de 12.5 °C y máximas que podrían llegar hasta los 23 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un día ligeramente más cálido, aunque siempre con el cielo nublado como compañero.

El inicio de la semana traerá consigo temperaturas que seguirán la tendencia de ser moderadas, con un pronóstico para el lunes 12 de octubre que indica una mínima de 15.5 °C y una máxima de 22 °C. El clima se mantendrá estable, lo que es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de un cielo cubierto.

En resumen, el clima actual en Añatuya presenta condiciones frescas y cubiertas, con temperaturas que en el día de hoy oscilan entre los 11.9 °C y 21.5 °C. Para mañana, se anticipa un panorama similar, con mínimas de 12.5 °C y máximas de 23 °C, lo que sugiere un fin de semana tranquilo y fresco para los residentes de la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.