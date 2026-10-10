La frase de Emiliano que reavivó el sueño de Ramón Díaz de volver a River

El hijo del DT realizó un posteo en redes sociales que volvió a instalar una posibilidad que genera expectativa en Núñez.

Hoy 09:17

La negativa de Ramón Díaz a la propuesta de Corinthians dejó una pregunta abierta que rápidamente comenzó a tomar fuerza en River. El entrenador riojano rechazó las tres ofertas que recibió del club brasileño y, aunque nadie de su entorno mencionó explícitamente al Millonario, una frase de su hijo Emiliano volvió a alimentar la ilusión de un posible regreso al Monumental.

A través de sus redes sociales, Emiliano explicó los motivos de la decisión y habló de una ilusión que su padre todavía mantiene vigente. Sin nombrar al club de Núñez, aseguró que tomó la determinación de acompañar a Ramón en la búsqueda de cumplir su “último sueño en el fútbol”.

“Hoy me tocó tomar la decisión más difícil de mi carrera, que es no poder vivir el sueño que tanto esperé. Es un día muy triste. Pero hay algo que siempre he llevado conmigo: la lealtad”, escribió en portugués, en referencia a la propuesta de Corinthians.

Y agregó una definición que encendió las especulaciones: “Tengo el deber como profesional, más precisamente como hijo, de acompañar a la persona que apostó todo en mí en un momento muy difícil y que quiere cumplir su último sueño en el fútbol”.

El mensaje estuvo dirigido especialmente a los hinchas del Timao, a quienes Emiliano agradeció por el cariño recibido durante los últimos días. Incluso dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro.

“Un día voy a volver. Voy a hacer todo y más para merecer esa oportunidad, volver y ganar todo al lado suyo. Los amo con todo mi corazón”, manifestó.

¿Guiño a River?

La gran incógnita aparece en la última parte de su mensaje. Emiliano nunca mencionó a River, pero sus palabras se producen justamente cuando el futuro de Leonardo Ponzio como entrenador del Millonario más allá de 2026 parece cada vez más incierto.

En Núñez ya se analiza el escenario para la próxima temporada y el nombre de Ramón Díaz vuelve a aparecer cada vez que se habla de posibles entrenadores. La situación todavía no derivó en contactos formales, pero el riojano mantiene un lugar especial entre los candidatos que generan ilusión en buena parte de los hinchas.

Cuando Eduardo Coudet dejó su cargo, el pedido popular por Ramón fue fuerte. Sin embargo, la dirigencia puso inicialmente la mirada en otros nombres, como Hernán Crespo, Gabriel Milito y Eduardo Domínguez. La dificultad para sacarlos de sus respectivos clubes y la necesidad de una solución inmediata terminaron derivando en el interinato de Ponzio.

Ahora el escenario puede ser diferente. Si el cierre de temporada no acompaña y Ponzio finalmente no continúa, el nombre de Ramón podría volver a tomar fuerza en Núñez.

El Pelado, además, ya tuvo tres ciclos en River y se fue del club después de conquistar el Torneo Final, la Copa Campeonato y la Copa Sudamericana en 2014. Desde entonces, nunca volvió a sentarse en el banco del Monumental.

Una puerta que quedó entreabierta

Por ahora, no existe una confirmación de que Ramón Díaz haya rechazado a Corinthians específicamente para esperar una oportunidad en River. Lo que sí existe es una decisión llamativa y una frase que dejó abierta una puerta.

Mientras Corinthians deberá continuar buscando entrenador, Ramón permanece sin club y River deberá definir qué hará con su banco de suplentes para 2027.

En Núñez, por ahora, nadie confirma nada. Pero después de las palabras de Emiliano, la pregunta quedó instalada: ¿cuál es ese último sueño futbolístico que Ramón Díaz quiere cumplir?