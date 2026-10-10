VIDEO | Rengueando y con gestos de preocupación: así se retiró Paredes del estadio tras el empate de Boca con Instituto

El mediocampista ingresó en el segundo tiempo y algunos minutos después debió ser reemplazado por una molestia.

Hoy 08:55

El empate 2-2 ante Instituto en el Estadio Mario Alberto Kempes quedó rápidamente en un segundo plano para Boca. La principal preocupación del Xeneize pasó por Leandro Paredes, quien sufrió una molestia física durante el segundo tiempo y quedó seriamente comprometido para el duelo del próximo martes ante Vasco da Gama.

El mediocampista ingresó en el complemento y apenas pudo permanecer 16 minutos dentro del campo de juego. A los 25 minutos, sintió una molestia en el isquiotibial derecho, se tomó la parte posterior del muslo y pidió el cambio. “Me tiró”, alcanzó a decir mientras abandonaba el terreno de juego.

Después del encuentro, la preocupación aumentó. Paredes se retiró del estadio rengueando y con evidentes gestos de dolor, antes de subir al micro que trasladaría al plantel.

Ya dentro del vehículo, las cámaras de Boca Late Stream captaron una imagen que reflejó el momento que atravesaba el capitán: Paredes se llevó una mano a la cara para intentar ocultar sus gestos de bronca y desazón por una lesión que podría dejarlo afuera de los próximos compromisos del equipo.

Te recomendamos: Leandro Paredes entró en el segundo tiempo, salió lesionado y encendió las alarmas en Boca

Arruabarrena ya lo ve afuera ante Vasco

El entrenador Rodolfo Arruabarrena fue contundente al referirse a la situación de su capitán después del partido. Si bien todavía deben realizarle los estudios correspondientes, el DT admitió que lo ve muy complicado para la semifinal.

“Lamentablemente, Leandro se lesionó. Se tendría que hacer los estudios, pero yo creo que, por las caras tras haber salido, supongo que para el martes está descartado”, sostuvo.

La baja sería especialmente sensible para Boca porque Paredes es el capitán y una de las principales referencias futbolísticas del equipo. Su ausencia obligaría a Arruabarrena a modificar el mediocampo para un partido clave del semestre.

El entrenador, de todos modos, aseguró que cuenta con alternativas para reemplazarlo: “Tenemos reemplazante para Paredes. Obviamente, él es nuestro capitán y se sabe lo que genera tanto dentro como fuera del grupo. Alarcón y Delgado han jugado bien, yo creo que podemos armar un buen mediocampo”.

Te recomendamos: La Justicia habilitó el Maracaná para la revancha entre Boca y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Boca ya piensa en Vasco da Gama

Con poco tiempo para lamentarse, Boca deberá regresar a Buenos Aires y enfocarse en la semifinal de la Copa Sudamericana. El Xeneize recibirá a Vasco da Gama este martes 13 de octubre desde las 21.30 en La Bombonera, por el partido de ida.

La revancha será el martes 20, también desde las 21.30, en el estadio Maracaná.

Mientras el plantel comienza a preparar el cruce continental, todas las miradas estarán puestas en la evolución de Paredes y en los estudios que determinarán el alcance de la lesión.