Termas de Río Hondo se prepara para un fin de semana fresco: clima cubierto hoy Sábado 10 de octubre de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta con condiciones cubiertas y temperaturas frescas. Los termenses deberán prepararse para un fin de semana con poco sol.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo un cielo cubierto, con una temperatura actual de 14.7 °C que se siente como 13 °C. La humedad se mantiene en un 73%, lo que agrega una sensación de frescura en el ambiente.

El viento sopla a 8.6 km/h desde el sureste, lo que contribuye a mantener la sensación de frío durante el día. Con un clima mayormente nublado, las condiciones no parecen mejorar significativamente en las próximas horas.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima llegue a 14.5 °C y la máxima alcance los 17.6 °C. Los termenses deberán abrigarse bien, ya que no se prevén cambios drásticos en el clima a lo largo del día.

El pronóstico para mañana, domingo 11 de octubre, sugiere un clima similar con temperaturas entre 15.1 °C y 18.8 °C. Se mantiene la condición de cielo cubierto, lo que indica que el sol seguirá ausente.

El lunes 12 de octubre también se anticipa un día nublado en Termas de Río Hondo, con mínimas de 15.9 °C y máximas de 19.2 °C. Los termenses deben estar atentos al clima fresco y cubierto que continuará en la región.

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