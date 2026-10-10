La Banda se prepara para un fin de semana fresco: condiciones cubiertas hoy Sábado 10 de octubre de 2026

Los bandeños se enfrentan a un día nublado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un fin de semana con condiciones similares.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, los bandeños se encuentran bajo un cielo cubierto, con una temperatura actual de 14.8 °C que se siente como 12.1 °C debido a la humedad del 66%. El viento sopla desde el sureste a 11.9 km/h, creando una sensación de frescura en el ambiente.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 14.6 °C y la máxima alcance los 21.8 °C. Esta variación de temperaturas es indicativa de un clima moderadamente fresco que continuará durante el fin de semana.

En cuanto al pronóstico para mañana, los bandeños deben prepararse para un día también cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14.2 °C de mínima y los 22.6 °C de máxima. Esto sugiere que el clima se mantendrá similar al de hoy.

El lunes, la situación climática no variará mucho, ya que se anticipa otro día cubierto, con una mínima de 17.2 °C y una máxima de 22.4 °C. De esta manera, los bandeños podrán disfrutar de un inicio de semana con temperaturas suaves.

En resumen, el clima en La Banda para hoy, Sábado 10 de octubre de 2026, se presenta cubierto con una temperatura mínima de 14.6 °C y una máxima de 21.8 °C. Los próximos días seguirán en la misma línea, ofreciendo un clima fresco y nublado para todos los habitantes de la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.