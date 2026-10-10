Crece la tensión: Cristiano Ronaldo fue suspendido de forma provisional por Portugal

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario contra el delantero luego de que abandonara la concentración durante la Nations League

Hoy 10:46

La tensión entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal sumó un nuevo capítulo. La Federación Portuguesa de Fútbol decidió abrir un procedimiento disciplinario contra el delantero y dispuso su suspensión preventiva no automática, luego de que abandonara la concentración durante la Nations League.

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La medida fue comunicada oficialmente este viernes y apunta a determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2026, cuando el capitán portugués dejó la concentración del seleccionado en medio de sus diferencias con el entrenador Jorge Jesús.

En el comunicado, la Federación informó el “inicio de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro” y explicó que, además de la suspensión preventiva automática que ya regía hasta el comienzo del expediente, se determinó una nueva suspensión preventiva de carácter no automático.

La entidad también resolvió otorgarle carácter de urgencia al procedimiento, por lo que ahora deberá avanzar la investigación para determinar las consecuencias definitivas para el futbolista.

El conflicto con Jorge Jesús

La decisión de la Federación llega después de que Cristiano Ronaldo publicara un extenso comunicado en el que relató su versión de lo ocurrido durante la concentración de Portugal.

El delantero explicó que mantuvo diferentes conversaciones con Jorge Jesús y que el entrenador le había planteado un plan de participación durante la fecha FIFA. Según su relato, posteriormente ese acuerdo fue modificado y el futbolista terminó sintiéndose traicionado.

“El entrenador había roto su palabra”, sostuvo Cristiano en su comunicado, donde también aseguró que para él la confianza y la sinceridad son fundamentales en una relación profesional.

CR7 reconoció además que estuvo mal al abandonar la concentración sin despedirse de los aficionados y pidió disculpas tanto a sus compañeros como al pueblo portugués. Sin embargo, dejó claro que consideraba que su permanencia en el grupo podía perjudicar al equipo después de lo sucedido.

Cristiano no anunció su retiro de Portugal

A pesar de la fuerte disputa y de la sanción provisional, Cristiano Ronaldo dejó abierta la puerta a continuar defendiendo la camiseta portuguesa.

El delantero aseguró que, una vez cumplida la sanción, seguirá disponible para la Selección siempre que se encuentre en buenas condiciones físicas y continúe compitiendo y marcando goles con su club.

De esta manera, el conflicto que comenzó con sus diferencias con Jorge Jesús ahora también tendrá una instancia disciplinaria. La Federación Portuguesa deberá determinar qué sanción definitiva corresponde al capitán después de su salida de la concentración.