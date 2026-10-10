Circulaba a alta velocidad, vio a la policía e intentó huir: tenía pedido de captura nacional

El hombre de 25 años tenía una causa judicial en su contra por lesiones calificadas por el vínculo y amenazas. Fue detenido por personal de la UTM de Termas.
Este sábado alrededor de las 11 de la mañana, mientras personal de la Unidad Táctica Motorizada (U.T.M.) se encontraba realizando recorrido preventivo por calle Yrigoyen y San Martín, divisó a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta de 150 cc a alta velocidad.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El conductor observó la presencia de lo uniformados e inmediatamente intentó evadirlos siendo interceptado a los pocos metros.
Te recomendamos: Vio a la policía e intentó huir pero lo atraparon: tenía un pedido de captura por violencia de género
Con el sujeto bajo custodia se procedió a verificar su identidad, siendo este Rodrigo Emanuel Sosa (25) indicando el sistema SIFCOP que tenía un pedido de captura nacional por una causa judicial por lesiones calificadas por el vínculo y amenazas, causa a cargo del fiscal Emanuel Sabater.
Por disposición judicial se realizó el traslado de Sosa y el motovehículo a sede policial.