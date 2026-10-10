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Circulaba a alta velocidad, vio a la policía e intentó huir: tenía pedido de captura nacional

El hombre de 25 años tenía una causa judicial en su contra por lesiones calificadas por el vínculo y amenazas. Fue detenido por personal de la UTM de Termas.

Hoy 13:10

Este sábado alrededor de las 11 de la mañana, mientras personal de la Unidad Táctica Motorizada (U.T.M.) se encontraba realizando recorrido preventivo por calle Yrigoyen y San Martín, divisó a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta de 150 cc a alta velocidad.

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El conductor observó la presencia de lo uniformados e inmediatamente intentó evadirlos siendo interceptado a los pocos metros.

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Con el sujeto bajo custodia se procedió a verificar su identidad, siendo este Rodrigo Emanuel Sosa (25) indicando el sistema SIFCOP que tenía un pedido de captura nacional por una causa judicial por lesiones calificadas por el vínculo y amenazas, causa a cargo del fiscal Emanuel Sabater.

Por disposición judicial se realizó el traslado de Sosa y el motovehículo a sede policial.

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