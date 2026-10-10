Ebrios entraron a una casa al lado de la Comisaría 57 y fueron detenidos

Horas antes personal policial les había retenido las motocicletas, ya que circulaban a alta velocidad y realizaban maniobras peligrosas.

Hoy 13:38

Un confuso incidente que involucró a dos hombres en estado de ebriedad y a la dueña de una vivienda, al lado de la Comisaría 57 de Termas, ocurrió durante la madrugada del viernes.

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Pasadas las cinco de la madrugada de esa jornada, una mujer de 53 años alertó al personal policial que había dos sujetos en actitud sospechosa en el fondo de su propiedad.

Rápidamente el personal policial concurrió al lugar, pegado a la dependencia policial, y pudieron aprehender a los sujetos.

Estos fueron identificados como Brayan Rafael Frías y Franco Gabriel Guerra, ambos de 23 años. Estos tenían un fuerte aliento etílico, según confiaron fuentes policiales, y fueron reconocidos ya que horas antes les habían retenido sus motocicletas.

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Los mismos habían sido sorprendidos por personal de la UTM mientras circulaban a alta velocidad por calles de Termas de Río Hondo, además de realizar maniobras peligrosas.

Los uniformados sospechan que los sujetos intentaron ingresar al depósito de la comisaría para llevarse sus rodados, por lo que ingresaron a la vivienda de la mujer.

El fiscal Rafael Zanni dispuso que se le reciba la denuncia a la vecina y que ambos sujetos queden en calidad de aprehendidos.