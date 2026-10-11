Homero Pettinato se sinceró sobre Sofía Gonet y admitió que sigue enamorado

El conductor habló de su vínculo con la influencer y reconoció que, pese a las dificultades, entre ambos todavía existe una conexión intensa: “Es muy fuerte lo que nos pasa a los dos”.

Hoy 00:18

Homero Pettinato volvió a referirse a su vínculo con Sofía Gonet, conocida como La Reini, y confesó que todavía está enamorado de la influencer. Pese a las dificultades que atravesaron y a que no lograron consolidar una relación estable, el conductor reconoció que entre ambos persiste una conexión emocional muy intensa.

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Durante su participación en PH Podemos Hablar, el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, Pettinato respondió cuando le preguntaron si seguía enamorado de su expareja. “Sí, creo que sí. No estoy tan seguro. Cuando algo no funciona realmente es difícil describir bien lo que te está sucediendo. Es una pared contra la que reboté demasiadas veces, la verdad. Y... pero sí, sí, la verdad que seguimos”, expresó.

El conductor profundizó en los sentimientos que todavía los unen y reconoció que los encuentros entre ambos mantienen una intensidad particular, aunque también existen dificultades para que el vínculo pueda prosperar.

“Cuando tenemos un contacto, cuando el contacto es amoroso, es algo muy fuerte lo que nos pasa a los dos, eso es verdad. Cuando amás a alguien que no te conviene, no te hace bien, cuando no le encontrás realmente la forma de que encaje en tu vida y que se genere algo verdaderamente lindo y que perdure, es muy difícil”, sostuvo.

Las amenazas de un fanático de Sofía Gonet

Además de hablar de sus sentimientos por Sofía Gonet, Pettinato relató el episodio de hostigamiento que sufrió por parte de un hombre al que identificó como un fanático obsesionado con la influencer.

Según contó, las amenazas comenzaron apenas dos semanas después de que iniciaran su relación. “Había un fan de la Reini, de mi expareja, que está muy obsesionado con ella hace muchos años. Cuando apareció esta amenaza, hicimos el rastreo de cuándo apareció por primera vez, fue a las dos semanas de empezar a salir con ella”, recordó.

El conductor señaló que el hombre manifestaba en redes sociales fantasías violentas contra él y relacionó esos mensajes con la obsesión que tendría con Gonet.

Sin embargo, aseguró que la situación tomó otra dimensión cuando el individuo se presentó en las inmediaciones de Olga, el medio en el que trabaja, y le hizo un gesto intimidatorio cara a cara.

“Yo eso lo veía siempre, cosas muy puntuales con las que me amenazaba, pero hace poco se apersonó en la esquina de Olga y me hizo el gesto. Cara a cara, lo cual para mí es un cambio bastante grande, una red flag”, relató.

Pettinato explicó que el episodio le generó temor, especialmente por la posibilidad de que la situación pudiera poner en peligro a su expareja. También manifestó su preocupación por la seguridad de Sofía y señaló que había solicitado un botón antipánico, aunque todavía debía retirarlo.