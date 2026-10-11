Accidente de tránsito en Tucumán causa la muerte de una joven de 21 años

Un accidente de tránsito en Tucumán involucró a varios vehículos y dejó como saldo el fallecimiento de una joven de 21 años tras sufrir graves lesiones.

Hoy 01:24

Una joven de 21 años, identificada como Anahí Florencia Arrieta, ha fallecido como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en Tucumán. La joven, oriunda de Concepción y residente en el barrio El Clavillo, murió el sábado 29 de agosto en un sanatorio privado de San Miguel de Tucumán, tras permanecer internada por las severas heridas sufridas en el siniestro.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 5 de la ruta provincial 329, cerca de la localidad de Medina. En el evento, la joven sufrió lesiones de extrema gravedad, incluyendo un traumatismo encéfalo craneano severo y una fractura de cráneo, lo que obligó a su traslado a varios centros de salud para recibir atención médica especializada.

Inicialmente, Anahí fue atendida en el Hospital Regional de Concepción, pero debido a la crítica naturaleza de su estado, fue trasladada al Hospital Padilla en San Miguel de Tucumán y posteriormente a un sanatorio privado, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Este trágico desenlace ha causado gran conmoción entre sus familiares y la comunidad local.

En el accidente estuvieron involucrados tres vehículos: un tractor Fiat 700 E que transportaba dos carros tipo playo, una camioneta Renault Oroch y una motocicleta Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos. El tractor era conducido por Aldo Ceferino Lastra, mientras que Francis Emanuel Santillán, otro de los involucrados, sufrió politraumatismos en la pierna izquierda y recibió atención médica, aunque posteriormente fue dado de alta.

Tras el accidente, las autoridades policiales de distintas dependencias se presentaron en el lugar para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias que permitan reconstruir la mecánica del choque y esclarecer las circunstancias que llevaron a este fatídico evento.

Los vehículos involucrados en el siniestro han quedado bajo resguardo policial para los estudios físico-mecánicos necesarios. La investigación sigue en curso con la finalidad de determinar las causas exactas del accidente en la ruta provincial 329 y establecer las responsabilidades correspondientes a los conductores implicados.