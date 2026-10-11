VIDEO | Triple, tapón y volcada NBA: la brutal secuencia del “Hueso” Martínez en el triunfo de Quimsa ante Boca

El uruguayo protagonizó una espectacular seguidilla de jugadas que incluyó un rebote ofensivo, un triple, una tapa tremenda sobre Barreiro y una volcada en la cara del jugador xeneize. La Fusión se impuso por 105 a 96 en el Estadio Ciudad.

Hoy 01:33

Nicolás “Hueso” Martínez protagonizó una de las secuencias más espectaculares del triunfo de Quimsa ante Boca Juniors. El jugador uruguayo encadenó una serie de acciones que combinaron potencia física, efectividad desde el perímetro y una gran capacidad defensiva, con un cierre que pareció sacado de un partido de la NBA.

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Todo comenzó en ataque, cuando el ala-pívot capturó un rebote ofensivo y, en esa misma jugada, volvió a participar de la ofensiva hasta encontrar el espacio para lanzar desde la línea de tres puntos. El resultado fue un triple que hizo vibrar al público en el Estadio Ciudad.

Pero el espectáculo no terminó ahí. En la siguiente acción defensiva, el “Hueso” se lució con un tapón contundente sobre Agustín “Pipi” Barreiro, que intentaba completar su ataque ante la presencia del jugador fusionado.

La mejor parte llegó en la jugada posterior. Quimsa volvió a pasar al ataque y, tras una gran asistencia desde la zona pintada de “Taya” Gallizzi, Martínez se encontró nuevamente frente a Barreiro. Esta vez, el uruguayo atacó el aro con decisión y coronó la secuencia con una volcada espectacular en la cara del jugador de Boca, en una acción cargada de potencia y espectacularidad.

La seguidilla dejó una de las jugadas más espectaculares de la jornada y no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde la combinación de triple, tapón y volcada del “Hueso” se llevó todas las miradas.

Una promesa del básquet uruguayo que brilla en Quimsa

Con 22 años y 2,07 metros de altura, Nicolás Martínez llegó a Santiago del Estero para afrontar un nuevo desafío en su carrera. El ala-pívot se destacó en Malvín, donde promedió 12 puntos y 4,6 rebotes en la Liga Uruguaya, y también tuvo participación en la Basketball Champions League Americas con Nacional.

Además, integra la selección mayor de Uruguay y es considerado uno de los jóvenes con mayor proyección del básquet de su país. Su llegada a la Fusión representa una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de consolidarse en la máxima categoría del básquet argentino.

Quimsa festejó ante Boca y mantiene su invicto

La espectacular actuación de Martínez se produjo en una noche redonda para el conjunto santiagueño, que derrotó a Boca Juniors por 105 a 96 en el Estadio Ciudad.

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El equipo dirigido por Lucas Victoriano debió remontar un comienzo favorable para el Xeneize, que se llevó el primer cuarto por 33 a 23. Sin embargo, Quimsa reaccionó con una mayor efectividad ofensiva y logró inclinar el encuentro a su favor durante el segundo tiempo.

Franco Méndez, con 23 puntos y 10 asistencias, fue uno de los grandes protagonistas de la victoria, mientras que Martínez también aportó 12 unidades.

Con este resultado, la Fusión consiguió su tercer triunfo consecutivo en el arranque de la Liga Nacional y mantuvo su invicto en la temporada 2026/27, ratificando su buen comienzo en la competencia.