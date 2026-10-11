Desde el 15º lugar, Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino afrontará una nueva carrera con Alpine en el exigente circuito callejero de Marina Bay. Buscará recuperarse de una complicada clasificación y avanzar posiciones en la 17ª fecha del campeonato mundial.

Hoy 06:08

Franco Colapinto volverá a salir a pista este domingo 11 de octubre para disputar el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine afrontará un nuevo desafío en el circuito urbano de Marina Bay, donde buscará mejorar su rendimiento y sumar puntos en una temporada marcada por la irregularidad de su monoplaza.

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La carrera principal comenzará a las 9 de la mañana, hora argentina, y se disputará sobre un total de 62 vueltas en uno de los trazados más exigentes del calendario, caracterizado por sus curvas cerradas, la proximidad de los muros y las elevadas temperaturas.

El argentino llega después de una jornada complicada en la clasificación del sábado, en la que terminó en el 16º puesto, aunque largará desde la 15ª posición debido a una penalización que recibió George Russell.

Tras la sesión clasificatoria, Colapinto expresó su malestar por el comportamiento del Alpine y reconoció que el auto presentó uno de los peores balances que experimentó en mucho tiempo.

El fin de semana tampoco había comenzado de la mejor manera para el pilarense, quien debió abandonar la carrera Sprint por un inconveniente en el sistema de almacenamiento de energía de su monoplaza.

Pese a estas dificultades, Colapinto intentará aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer la carrera, especialmente en un circuito donde los errores, las estrategias y las intervenciones del auto de seguridad pueden modificar el desarrollo de la competencia.

A qué hora corre Franco Colapinto y dónde ver el GP de Singapur

El Gran Premio de Singapur comenzará este domingo a las 9:00 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV.

La competencia se disputará en el circuito de Marina Bay, escenario que presenta un desafío especial por sus características urbanas y las condiciones climáticas.

En cuanto a la lucha por la victoria, Max Verstappen largará desde la pole position, luego de dominar la clasificación del sábado y quedarse también con el triunfo en la carrera Sprint.

Para Colapinto, el objetivo será dejar atrás las complicaciones del sábado y avanzar desde la mitad de la grilla. El argentino buscará completar una actuación sólida y aprovechar cualquier oportunidad para acercarse a la zona de puntos.