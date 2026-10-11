La China Suárez compartió una foto con una famosa actriz y después la borró: ¿qué pasó entre ellas?

Eugenia Suárez despertó todo tipo de interrogantes luego de sacar de sus redes sociales el posteo junto a esta reconocida colega.

Hoy 04:49

Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica por un inesperado gesto en las redes sociales. Esta vez, la actriz sorprendió al compartir una foto junto a Emilia Attias, su excompañera de Casi Ángeles, pero poco después decidió borrarla. La llamativa decisión generó especulaciones sobre qué pudo haber ocurrido entre ellas tras el reencuentro.

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Todo sucedió cuando ambas coincidieron en Tequila, el boliche al que la China asistió junto a Mauro Icardi para celebrar el divorcio del futbolista de Wanda Nara. Allí, las actrices se fotografiaron abrazadas y sonrientes, en una imagen que rápidamente despertó la nostalgia de los fanáticos de la exitosa ficción juvenil.

La foto fue publicada inicialmente por una agencia de marketing de influencers, que acompañó el retrato con una frase que apelaba directamente a los seguidores de la novela de Cris Morena: “Lo admitimos, no superamos Casi Ángeles”.

Emilia Attias y la China Suárez.

La China no dejó pasar la oportunidad de recordar aquella etapa de su carrera y reposteó la publicación en sus historias de Instagram. Además, eligió musicalizarla con “Que nos volvamos a ver”, uno de los clásicos de TeenAngels, la banda que surgió del programa.

Sin embargo, lo que parecía ser un gesto de nostalgia y buena onda tuvo un detalle inesperado: al poco tiempo, la actriz eliminó la historia de sus redes sociales. La decisión de la China despertó interrogantes, especialmente porque la imagen las mostraba juntas, sonrientes y en una actitud afectuosa.

¿Hubo algún tipo de tensión entre las excompañeras de Casi Ángeles después de su encuentro?