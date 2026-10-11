“Fue con Nacho a dar una vuelta en auto”: Juana Viale reveló cómo fue el alta de Mirtha Legrand

La conductora sorprendió en La Noche de Mirtha al contar cuál fue su primer plan de su abuela tras salir de la clínica.

Hoy 05:01

A pocos días de que Mirtha Legrand recibiera el alta médica tras permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei, la histórica conductora volvió a ser protagonista de una divertida anécdota que contó su nieta, Juana Viale, en La Noche de Mirtha.

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Mientras continúa al frente del ciclo de su abuela hasta que complete su recuperación, Juana comenzó el programa del sábado con una noticia que llevó tranquilidad a los seguidores de la diva y reveló qué fue lo primero que hizo después de abandonar la clínica: “Les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está re contenta”, anunció la conductora, visiblemente feliz por el regreso de la Chiqui a su hogar.

Pero lo más llamativo llegó cuando contó cómo fue la primera salida de Mirtha tras recibir el alta médica. Según relató Juana, su abuela no quiso perder tiempo y aprovechó la oportunidad para dar una vuelta en auto junto a su nieto Nacho Viale: “Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho a dar una vuelta en auto”, contó, antes de revelar el divertido comentario que hizo la diva durante el paseo.

“Y Nacho la llevó hasta la casa y ella le dijo: ‘¿Tan cortita la vuelta?’. ¡Hasta Mar del Plata se quería ir!”, relató, entre risas. La ocurrencia de Mirtha dejó en evidencia sus ganas de volver a disfrutar de sus actividades cotidianas después de los días que pasó internada.

Después de compartir la anécdota, Juana aprovechó el comienzo del programa para dedicarle unas tiernas palabras a Mirtha, que continúa recuperándose en su domicilio: “Así que le mandamos un beso. Yo te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz que estés en tu casa ya rompiendo las que... cómo se debe, abuelita. Muy bien, te quiero”, cerró con humor y cariño.