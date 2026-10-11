Racing cayó ante el campeón Belgrano y complica su clasificación a playoffs

La Academia no pudo como local y perdió 2 a 0 ante el Pirata en el Cilindro de Avellaneda.

Hoy 21:21

Racing sufrió una nueva derrota en el Torneo Clausura 2026 al caer por 2-0 frente a Belgrano de Córdoba, en el estadio Presidente Perón, por la fecha 12 del campeonato. El conjunto dirigido interinamente por Chirola Romero no logró sostener la recuperación que había mostrado en su última presentación y quedó cada vez más comprometido en la pelea por ingresar a los playoffs.

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Lucas Zelarayán y Franco "Mudo" Vázquez marcaron los goles del conjunto cordobés, que aprovechó sus oportunidades y se llevó tres puntos importantes de Avellaneda. Por su parte, la Academia volvió a mostrar dificultades ofensivas y terminó el encuentro en medio de los insultos de sus hinchas hacia el presidente Diego Milito.

Belgrano fue más efectivo y golpeó en los momentos justos

El partido tuvo un desarrollo equilibrado durante varios pasajes, con situaciones para ambos equipos. Sin embargo, Belgrano mostró mayor claridad en los últimos metros y consiguió imponer su jerarquía ofensiva.

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski apostó por un planteo ordenado, con Lucas Passerini como referencia de ataque y Zelarayán como principal generador de juego.

La apertura del marcador llegó mediante una buena combinación ofensiva. Passerini aguantó la pelota y permitió la aparición de Zelarayán, quien sacó un zurdazo que pegó en el palo antes de ingresar al arco, estableciendo el 1-0 para el Pirata.

Racing intentó reaccionar, pero volvió a mostrar dificultades para transformar sus aproximaciones en situaciones concretas de gol.

Adrián "Maravilla" Martínez desperdició dos oportunidades importantes. En una de ellas no logró conectar con precisión cerca del arco, mientras que en otra falló su remate después de una buena jugada individual de Escudero.

También tuvo una ocasión Conechny, con un cabezazo que exigió una intervención del arquero Valentini.

Cambeses evitó una derrota más amplia

Si bien Belgrano encontró espacios para atacar, Racing contó con varias intervenciones destacadas de su arquero Facundo Cambeses, quien evitó que la diferencia fuera mayor.

El guardameta académico respondió en tres oportunidades claras y mantuvo a su equipo con posibilidades de alcanzar el empate durante buena parte del encuentro.

Entre los futbolistas locales también se destacaron los juveniles Martínez y Escudero en defensa, además de Cannavo, quien intentó generar profundidad por el sector derecho.

Sin embargo, la Academia no consiguió construir un funcionamiento colectivo que le permitiera superar a un rival bien organizado.

En el tramo final, Franco Vázquez apareció para convertir el segundo gol de Belgrano y sentenciar el 2-0 definitivo, que desató el malestar de los hinchas locales.

Los hinchas de Racing apuntaron contra Diego Milito

La derrota provocó una fuerte reacción en las tribunas del Cilindro. Los simpatizantes de Racing expresaron su descontento con el presente deportivo del club y volvieron a dirigir insultos hacia el presidente Diego Milito.

La Academia atraviesa una temporada complicada, marcada por la irregularidad en el Torneo Clausura y la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors.

El triunfo conseguido en la fecha anterior ante Estudiantes de Río Cuarto había generado expectativas de una recuperación, pero la caída frente a Belgrano volvió a evidenciar las dificultades del equipo.

Racing llegará golpeado al clásico de Avellaneda

Con este resultado, Racing quedó cada vez más lejos de los ocho primeros puestos de la Zona B, que otorgan la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

El próximo compromiso tendrá una importancia especial, ya que la Academia deberá enfrentar a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda.

Por su parte, Belgrano sumó una victoria de gran valor como visitante, ratificó su buen presente en el campeonato y continúa entre los principales protagonistas de la Zona B.

El conjunto cordobés volvió a demostrar solidez y contundencia, mientras que Racing deberá encontrar respuestas rápidamente para intentar revertir su complicado cierre de temporada.