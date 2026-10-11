Talleres e Independiente no se sacaron diferencias en un partido con un final polémico

El Rojo había marcado sobre el cierre del segundo tiempo por intermedio de Nahuel Banegas, pero el VAR anuló el tanto por posición adelantada. El encuentro, disputado en Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura, terminó 0-0.

Hoy 23:40

Talleres e Independiente igualaron 0-0 este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro tuvo oportunidades para ambos equipos y un cierre cargado de tensión, luego de que el VAR anulara un gol de Nahuel Banegas para el conjunto de Avellaneda.

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Durante la primera parte, los dos equipos tuvieron dificultades para encontrar precisión en los últimos metros. Valentín Depietri avisó para el local con un cabezazo que se fue desviado, mientras que Mateo Pérez Curci probó desde afuera del área para el Rojo, aunque su remate fue bloqueado. A los ocho minutos, Banegas recibió una tarjeta amarilla.

Con el correr de los minutos, Independiente comenzó a generar situaciones de mayor peligro. A los 31, Luciano Cabral tuvo una oportunidad dentro del área, pero el arquero Ezequiel Unsain respondió para evitar la caída de su arco.

Poco después, Santiago Montiel ejecutó un tiro libre que terminó estrellándose en el travesaño. En esa misma etapa, Banegas también estuvo cerca con un cabezazo que se fue desviado. Talleres respondió de contraataque y tuvo una chance en los pies de Rick, quien no logró acertar al arco.

En el complemento, Independiente volvió a acercarse con remates de Chimy Ávila y Cabral, pero no consiguió romper el cero. Unsain intervino ante un disparo de Ávila, mientras que otras aproximaciones del visitante terminaron desviadas o fueron rechazadas por la defensa cordobesa.

El momento más destacado llegó sobre el cierre. A los 88 minutos, Banegas convirtió para Independiente, pero el tanto fue anulado tras la intervención del VAR por una posición adelantada en la jugada. De esta manera, el equipo dirigido por Jadson Viera se quedó sin la posibilidad de llevarse la victoria en los minutos finales.

Talleres tuvo una última oportunidad en el tiempo agregado, cuando Matías Catalán conectó un cabezazo tras un tiro de esquina, aunque la pelota se marchó apenas desviada.

Finalmente, el marcador no se modificó y ambos equipos repartieron puntos en Córdoba. El empate dejó a los dos sin la victoria que buscaban para recuperarse de sus respectivas derrotas en la fecha anterior.