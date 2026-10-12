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Lanús consiguió un triunfazo y terminó con el invicto de Vélez
El Granate se hizo fuerte ante su gente y se impuso por 2 a 0 sobre el Fortín.
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