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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 OCT 2026 | 19º
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Lanús consiguió un triunfazo y terminó con el invicto de Vélez

El Granate se hizo fuerte ante su gente y se impuso por 2 a 0 sobre el Fortín.

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