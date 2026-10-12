Trágico accidente en Ruta 9 cobra la vida de una joven en Los Pocitos

Un accidente en la Ruta Nacional 9 dejó a una joven de 22 años fallecida tras un choque con un automóvil que se dio a la fuga, mientras la familia clama por justicia.

Hoy 17:37

El accidente trágico ocurrido en la Ruta Nacional 9 ha conmocionado a la comunidad de Los Pocitos, Tucumán, tras la muerte de una joven de 22 años, identificada como Agustina Milagro Coronel. El siniestro, que tuvo lugar durante las primeras horas de la madrugada, se produjo a la altura de El Arsenal y el country Vilago, donde Agustina viajaba como acompañante en una motocicleta Honda Wave roja.

Según los primeros informes policiales, un automóvil que circulaba por la misma ruta rozó violentamente la motocicleta en la que se encontraba la joven. Este impacto inesperado provocó que Agustina cayera contra el asfalto, resultando en su muerte instantánea. La secuencia de eventos ha sido documentada en los reportes iniciales de la Policía, que han comenzado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del accidente.

El conductor de la motocicleta Honda Wave, que también sufrió el impacto, perdió el control y terminó chocando contra otra motocicleta, una Keller azul, que transitaba en la misma área. Afortunadamente, los ocupantes de esta segunda moto no sufrieron lesiones, aunque el joven que acompañaba a Agustina fue gravemente herido y trasladado de emergencia al Hospital Padilla.

El conductor del automóvil que causó el accidente no se detuvo para prestar ayuda a las víctimas y se dio a la fuga a gran velocidad, dejando a las autoridades sin información sobre la marca, modelo o patente del vehículo. Este hecho ha generado una profunda indignación en la comunidad y ha llevado a la familia de Agustina a utilizar las redes sociales para exigir justicia y visibilizar la situación.

La Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 se ha hecho cargo de la investigación y ha ordenado el secuestro de ambas motocicletas para realizar las pericias técnicas que permitan esclarecer el hecho. Los efectivos de la Comisaría de Los Pocitos están revisando las cámaras de seguridad de la zona en busca de pistas que puedan ayudar a identificar al automovilista prófugo.

La causa ha sido tipificada preventivamente como homicidio culposo, y los fiscales están trabajando para reconstruir la mecánica del accidente y encontrar al responsable de esta tragedia. La comunidad local sigue atenta a los avances de la investigación, mientras la familia de Agustina continúa su lucha por justicia.