VIDEO | Creían que había muerto, pero despertó dentro del ataúd durante su propio velorio

El insólito episodio ocurrió en Guatemala y quedó registrado en video. La adolescente comenzó a moverse frente a sus familiares, quienes la sacaron del féretro y buscaron asistirla.

Hoy 18:09

Un insólito episodio ocurrido en Guatemala sorprendió a una familia durante un velorio: una adolescente a la que sus allegados creían muerta comenzó a moverse y se incorporó dentro del ataúd.



El momento quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa a familiares y vecinos acercándose para auxiliar a la joven, ofrecerle agua y ayudarla a salir del féretro.



Según informó Infobae, la adolescente fue identificada como Yuleidy Ixcotoyac y el hecho ocurrió el sábado 10 de octubre en la aldea El Jocote, municipio de Sacapulas, en el departamento de Quiché.



Su padre creyó que había fallecido



De acuerdo con el relato de Abraham Ixcotoyac, padre de la joven, Yuleidy comenzó a sentirse mal durante la madrugada. Al encontrarla inconsciente, decidió trasladarla en un vehículo particular para intentar conseguir asistencia médica.



Sin embargo, durante el trayecto aseguró que dejó de percibir su respiración y su pulso. Convencido de que había fallecido, interrumpió el traslado y consiguió un ataúd para regresar a su vivienda.



"No ingresó a hospital ella", explicó el hombre. De esta manera, la familia comenzó a organizar el velorio sin que la adolescente hubiera sido evaluada previamente en un centro de salud.



Ya en la vivienda se habían reunido familiares, vecinos y miembros de su congregación religiosa. Cerca de las 14.30, mientras el padre permanecía en el patio, escuchó gritos provenientes del lugar donde se encontraba el féretro.



Al acercarse, encontró a varias personas sacando a su hija del ataúd.

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La madre aseguró que nunca perdió la esperanza

La madre de Yuleidy también relató lo ocurrido y aseguró que, pese al dolor, siempre tuvo la sensación de que su hija seguía con vida.

"Yo decía que ella estaba viva, no estaba muerta", afirmó durante una entrevista con el medio local TV Sac.

Según su relato, se encontraba llorando junto al ataúd cuando abrieron una pequeña ventana del féretro. Fue entonces cuando advirtió que la adolescente comenzaba a moverse.

Las imágenes muestran la conmoción de los presentes, que rápidamente se acercaron para ayudarla. Algunos familiares lloraban y otros expresaban su sorpresa y realizaban oraciones mientras asistían a la joven.

Qué dijo la adolescente después

Luego del episodio, Yuleidy contó que antes de perder el conocimiento había comenzado a sentirse muy mal.

"Me empezó a doler el corazón demasiado", relató. También describió una sensación de pesadez antes de desmayarse.

La familia interpretó lo ocurrido como un milagro, de acuerdo con sus creencias religiosas. Sin embargo, no existe hasta el momento una explicación médica pública que determine qué sucedió.

Tampoco está confirmado que la adolescente hubiera fallecido antes del velorio. Los reportes iniciales hablaron de varias horas dentro del ataúd, aunque el tiempo exacto tampoco fue confirmado de manera independiente.

Hasta el momento, no trascendió un informe de las autoridades sanitarias de Guatemala que explique el episodio ni una evaluación médica pública que permita establecer con precisión qué ocurrió.