Selma Blair fue acusada de agresión tras un incidente en un avión y quedó en libertad bajo fianza

La actriz, conocida por sus papeles en "Cruel Intentions" y "Legally Blonde", fue imputada por agresión en segundo grado luego de un episodio ocurrido durante un vuelo de Delta entre Los Ángeles y Nueva York.

Hoy 07:56

La actriz estadounidense Selma Blair, de 54 años, fue acusada de agresión en segundo grado tras protagonizar un incidente a bordo de un avión de Delta Airlines que viajaba desde Los Ángeles hacia Nueva York. Luego de comparecer ante un tribunal penal del distrito de Queens, quedó en libertad tras pagar una fianza de 20.000 dólares.

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Según documentos judiciales citados por la revista Variety, Blair compareció el lunes por la noche ante la jueza Indira D. Khan. La actriz había sido detenida ese mismo día por un agente de la Policía de la Autoridad Portuaria, después de que fuera retirada del avión el domingo y presuntamente agrediera a un policía y a una enfermera, según informó TMZ.

De acuerdo con las denuncias, durante el vuelo Blair habría golpeado a una azafata y mordido a otra. También habría intentado abrir una puerta del avión mientras se encontraba en el aire. Al aterrizar en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, las autoridades la esperaban para detenerla y trasladarla a un hospital para una evaluación médica.

Dos integrantes de la tripulación denunciaron haber sufrido lesiones, y una de ellas recibió atención hospitalaria.

Tras el episodio, un representante de la actriz declaró a Variety que Blair había atravesado una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada. "Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable", señaló.

Un antecedente en 2016

No es la primera vez que Blair protagoniza un episodio de estas características durante un vuelo. En 2016, fue retirada de un avión en una camilla mientras viajaba con su hijo, que entonces tenía cuatro años.

En aquella oportunidad, la actriz describió lo ocurrido como un "colapso psicótico total" y lo atribuyó a la combinación de una copa de vino con un medicamento. En declaraciones posteriores, calificó la experiencia como "horrible y aterradora" y sostuvo que había sido un comportamiento completamente ajeno a su personalidad habitual.

Blair es conocida por sus actuaciones en películas como "Cruel Intentions" y "Legally Blonde". La causa judicial por el incidente más reciente continúa su curso.