Clima en Añatuya: un comienzo de semana con cielos nublados para hoy Martes 13 de octubre de 2026

Los añatuyenses experimentarán un clima cubierto con temperaturas moderadas durante los próximos días. El pronóstico sugiere que la humedad se mantendrá alta, lo que podría influir en la sensación térmica.

Hoy 08:21

En la jornada de hoy, los añatuyenses se encuentran bajo un cielo cubierto que predomina en la región. La temperatura actual es de 15.6 °C, con una sensación térmica que se sitúa en 14.1 °C, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 21.7 °C, con una mínima de 13.8 °C. La humedad en el aire es del 77%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura a pesar de que el sol podría intentar asomarse.

El viento, que sopla desde el sureste a 10.4 km/h, también contribuye a que la temperatura se sienta un poco más baja. Este tipo de condiciones son típicas para esta época del año en Añatuya, donde las nubes son protagonistas.

Para mañana, el pronóstico indica que el clima seguirá cubierto, con mínimas de 13.7 °C y máximas que podrían llegar a los 25.3 °C. Los añatuyenses deberán estar preparados para un día similar, donde la calidez de la tarde podría contrarrestar la frescura matutina.

El jueves también se prevé un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15.7 °C y los 25 °C. Estas condiciones sugieren que la semana se mantendrá con un clima templado y nublado, ideal para quienes prefieren evitar el intenso calor del sol.

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