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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2026 | 15º
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Pronóstico climático para La Banda: temperaturas agradables y cielo cubierto el Martes 13 de octubre de 2026

Los bandeños experimentarán un clima cubierto con temperaturas frescas en los próximos días. Se esperan mínimas y máximas agradables para disfrutar.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta cubierto en la jornada de hoy, con una temperatura actual de 15.1 °C. Este clima nublado es una constante que acompañará a los bandeños a lo largo de la semana.

La sensación térmica es de 14.2 °C, lo que sugiere que las temperaturas pueden sentirse un poco más frescas de lo habitual. Con una humedad del 80%, el ambiente es propenso a la sensación de frescura que caracteriza a esta época del año.

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura máxima alcance los 21.7 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 15.1 °C. Esta oscilación permitirá a los bandeños disfrutar de un clima templado durante el día.

Para mañana, 14 de octubre, el pronóstico indica que el clima continuará cubierto, con mínimas de 16.8 °C y máximas de 23.1 °C. Esto sugiere que los bandeños deberán estar preparados para un clima similar al de hoy.

Finalmente, el 15 de octubre, se anticipa que las temperaturas seguirán en aumento, con mínimas de 17.6 °C y máximas de 24.9 °C. Así, la tendencia de cielo cubierto persistirá, brindando un ambiente fresco a la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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