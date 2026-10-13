Aguaceros a la vista: Termas de Río Hondo enfrenta un clima lluvioso hoy Martes 13 de octubre de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo presentan un panorama lluvioso para los próximos días. Los termenses deben estar preparados para enfrentarse a la inestabilidad del tiempo.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses experimentan llovizna ligera con una temperatura actual de 13.7 °C, que se siente como 13.5 °C. La humedad es alta, alcanzando el 89%, lo que genera una sensación de frescura en el ambiente.

La jornada de hoy se prevé con lluvia irregular en las cercanías, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La temperatura mínima esperada es de 13.7 °C, mientras que la máxima alcanzará los 15.6 °C.

Para mañana, los termenses deberán estar atentos, ya que el pronóstico indica que las lluvias continuarán en la región. Las temperaturas oscilarán entre 14.5 °C de mínima y 17 °C de máxima, manteniendo la tendencia inestable.

El jueves, el clima se presentará cubierto en Termas de Río Hondo, con una mínima de 14.4 °C y una máxima que podría llegar a los 20.3 °C. Esta situación sugiere que, a pesar de la lluvia, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente.

En resumen, el clima para hoy Martes 13 de octubre de 2026 en Termas de Río Hondo muestra llovizna ligera con una temperatura actual de 13.7 °C. Los pronósticos indican que las lluvias continuarán mañana y el jueves, con mínimas de 14.5 °C y 14.4 °C, respectivamente, y máximas de 17 °C y 20.3 °C.

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