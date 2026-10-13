El papa León XIV fue operado con éxito de un nódulo pulmonar

Terminó “con éxito” la operación del papa León XIV y se recupera en el hospital Gemelli. Le removieron un nódulo del pulmón.

Hoy 15:05

En un brevísimo comunicado, diez minutos antes de las 20 en Italia (15 en la Argentina), el Vaticano comunicó que la operación a la que se sometió el papa León XIV para la extirpación de un nódulo pulmonar “concluyó positivamente, en los tiempos y en los modos previstos”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El texto agregaba que el Santo Padre ya está en su habitación. “Seguirán ulteriores informaciones”, añadió el comunicado, dejando a todos con muchísimas preguntas.

Como él mismo Papa precisó cuando conmovió al mundo al hacer el anuncio de su inminente operación al pulmón durante el Ángelus del domingo pasado, el nódulo, hallado tras un chequeo de rutina, estaba en “estado inicial y bien localizado”. Por eso, se esperaba una intervención quirúrgica no demasiado compleja y poco invasiva y, como indicó el Vaticano, un post-operatorio de 7 días. De hecho, fueron anuladas todas sus audiencias hasta el próximo martes, 20 de octubre.

“Tal como se había anunciado, el papa León XIV ha ido al Hospital Universitario Agostino Gemelli para ser internado. Esta tarde será sometido a una intervención quirúrgica para tratar un nódulo pulmonar, a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. Ulteriores informaciones serán dadas en la tarde de hoy”, anunció a las 13 locales la Sala de Prensa de la Santa Sede, en un comunicado.

Unos quince minutos después, se lo vio al Papa llegar al Gemelli, saludando con rostro sonriente, a los fieles, curiosos y periodistas que lo esperaban en la puerta principal, donde fue recibido por las autoridades de la fundación de este hospital universitario, Daniele Franco, Daniele Piacentini y Andrea Cambieri, en medio de aplausos de los presentes.

León XIV, de 71 años, fue hospitalizado en el décimo piso del hospital Gemelli, pero no en el apartamento que usaron en su momento Francisco y Juan Pablo II porque, paradójicamente, se encuentra en obra de reestructuración, según informaron medios italianos.

El equipo

Será operado por un equipo de siete personas liderado por Stefano Margaritora. Lo acompañan su médico personal, Luigi Carbone, médico de urgencias y cirujano que “heredó” de su predecesor, Francisco, que está al frente del departamento de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Junto a él, además de otros especialistas del Policlínico Gemelli -hospital situado en la Via Pineta Sacchetti de Roma-, estará otra figura clave: el enfermero Massimiliano Strappetti, en los últimos tiempos muy cercano al papa Francisco. Hoy sigue al servicio del Vaticano y, una vez más, será el responsable de la salud y la recuperación de León XIV durante y después de la extirpación del nódulo pulmonar.

Andrea dell’Amore, jefe de cirugía de tórax del hospital universitario de Padua, explicó que probablemente para extirpar el nódulo pulmonar se utilizará una técnica poco invasiva, con un robot o una sonda y calculó una operación de aproximadamente “una hora y media”, en una entrevista con el diario La Repubblica. Aunque habrá que esperar para saber los detalles.

El cardenal japonés Isao Kikuchi, jefe de Cáritas Internationalis, que estuvo con el Papa ayer por la mañana, en un posteo en sus redes sociales resaltó su tranquilidad ante esta primera hospitalización y confirmó que quiso operarse lo antes posible para poder realizar su viaje a Uruguay, Argentina y su amado Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

“Aunque me aseguró que es una operación menor y que no siente nada malo en su cuerpo, dijo que decidió someterse lo antes posible a la intervención para no cambiar su plan de visita a América Latina”, escribió el cardenal japonés, arzobispo de Tokyo.

Te recomendamos: León XIV mantuvo su agenda con normalidad, tras anunciar que le extirparán un nódulo pulmonar

En medio de un clima de inquietud, desde el encuentro en curso sobre el documento Amoris Laetitia a diez años de su promulgación -convocado por León XIV, pero al que se vio obligado a renunciar debido a la inesperada operación-, los 115 presidentes de episcopados de todo el mundo, cardenales y demás participantes, enviaron un sentido mensaje de aliento.

“Santo Padre, esta mañana, mientras ingresa en el hospital, todos nosotros, reunidos para el encuentro «Diez años después de Amoris laetitia: anunciar el Evangelio con las familias de hoy», deseamos hacerle sentir nuestra cercanía y nuestro afecto”, escribieron.

“Lo acompañamos con nuestra oración, deseándole una pronta recuperación y encomendándolo al Señor, junto con todos aquellos que cuidarán de usted. Le estamos agradecidos por haber querido este encuentro y por habernos animado a escuchar a las familias y los caminos que recorren nuestras Iglesias. Al continuar nuestros trabajos, lo sentimos cercano y llevamos con nosotros su cuidado por las familias de todo el mundo. Reciba un abrazo filial de toda la Asamblea. Rezamos por usted y le pedimos que nos bendiga”, concluyeron. Participa en la cumbre el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo.

Fiel reflejo de cómo esta operación de León XIV -un papa en buena forma, que todas las semanas se toma un día en Castelgandolfo para hacer deporte y hasta se hizo un gimnasio en su departamento papal del Palacio Apostólico-, descolocó a todos, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, admitió que se trató de “un baldazo de agua helada” y que “nadie se lo esperaba”.

“Estoy preocupado —reconoció—, porque desde luego no me esperaba algo así, pero se trata de algo de lo que, gracias a Dios, nos hemos dado cuenta enseguida, y que, por lo tanto, podrá superarse lo antes posible”, dijo Parolin, según Vatican News.

“Normalmente cuando estas cosas se detectan a tiempo, se consiguen resolver”, agregó, al hablar con periodistas al margen de un seminario al que participó en la Universidad Gregoriana.

Parolin también contó que estuvo con el Papa el lunes por la noche. “Hablamos con mucha serenidad; de verdad, el Santo Padre es un gran ejemplo en este sentido”, dijo, al admitir, asimismo, que “a todos nos ha impresionado su serenidad” cuando anunció que debía operarse, durante el Ángelus del domingo pasado. “Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible. Tenemos confianza y naturalmente, todos le acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño”.