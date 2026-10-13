Di Carlo y Verón sorprendieron con una reunión en el Monumental: qué acordaron River y Estudiantes

Los presidentes de ambas instituciones encabezaron un encuentro para impulsar cambios en el fútbol argentino. A través de un comunicado conjunto, anunciaron la creación de una mesa de trabajo.

Hoy 14:58

River Plate y Estudiantes de La Plata dieron un importante paso en el plano institucional. Este martes, los presidentes Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón encabezaron una reunión en el estadio Monumental, donde acordaron comenzar a trabajar de manera conjunta en una serie de propuestas destinadas al desarrollo y la mejora del fútbol argentino.

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El encuentro reunió a seis dirigentes de ambas instituciones y tuvo como principal objetivo establecer una agenda común para analizar los desafíos que atraviesa el fútbol nacional, intercambiar ideas y avanzar en proyectos que contribuyan al fortalecimiento de los clubes.

Tras la reunión, River y Estudiantes publicaron un comunicado conjunto en sus redes sociales, acompañado por dos fotografías del encuentro, en el que dieron a conocer los principales puntos abordados y confirmaron la creación de una mesa permanente de trabajo.

Qué acordaron River y Estudiantes en la reunión del Monumental

Uno de los principales temas que abordaron los dirigentes fue la necesidad de generar nuevos y mayores ingresos para los clubes, con el objetivo de fortalecer su situación económica y patrimonial.

En ese sentido, ambas instituciones coincidieron en la importancia de impulsar propuestas que permitan mejorar las condiciones de funcionamiento del fútbol argentino, sin dejar de lado la identidad y el rol social que cumplen los clubes.

Además, River y Estudiantes reafirmaron su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, destacando la importancia de preservar la función de las instituciones deportivas como espacios de formación, contención y desarrollo para los jóvenes.

Otro de los puntos centrales fue la necesidad de abrir espacios de diálogo entre los clubes para analizar los problemas estructurales del fútbol nacional y elaborar propuestas con una mirada de largo plazo.

Una mesa permanente para impulsar cambios en el fútbol argentino

Como resultado de esta primera reunión, los dirigentes acordaron establecer una mesa de trabajo permanente, que tendrá continuidad en el tiempo y buscará avanzar en la elaboración de documentos y proyectos sobre diferentes aspectos del fútbol argentino.

Según informaron las instituciones, las propuestas estarán relacionadas con cuestiones institucionales, deportivas, económicas y organizativas, con la intención de contribuir al crecimiento y fortalecimiento de la actividad.

En el comunicado, ambos clubes destacaron la necesidad de asumir un papel activo en las discusiones sobre el futuro del fútbol nacional.

"Los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro", expresaron.

Quiénes participaron de la reunión entre River y Estudiantes

La reunión se desarrolló en la sala de sesiones Rafael Aragón Cabrera, ubicada dentro del estadio Monumental, y contó con la participación de seis representantes de ambas instituciones.

Por parte de River Plate estuvieron presentes su presidente, Stefano Di Carlo, acompañado por los dirigentes Ignacio Villarroel y Agustín Forchieri.

En representación de Estudiantes de La Plata participaron su presidente, Juan Sebastián Verón, junto a Martín Gorosstegui y Juan Martín Cerolini.

El encuentro fue presentado por ambas instituciones como el primer paso de una iniciativa que buscará sostenerse en el tiempo mediante reuniones, intercambio de documentos y elaboración de propuestas conjuntas.

El comunicado conjunto de River y Estudiantes

A través de sus canales oficiales, los clubes explicaron los motivos del acercamiento y detallaron los compromisos asumidos durante la reunión.

"El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino", señalaron en el inicio del comunicado.

También indicaron que durante el encuentro compartieron documentos, diagnósticos y diferentes perspectivas sobre los principales desafíos del fútbol nacional, y coincidieron en la necesidad de abordar esas discusiones con profundidad y responsabilidad.

Finalmente, ratificaron que la mesa permanente de trabajo tendrá continuidad y estará orientada a formular propuestas concretas que permitan fortalecer el funcionamiento de las instituciones deportivas.

De esta manera, River y Estudiantes iniciaron una nueva etapa de cooperación institucional, con la intención de aportar ideas y proyectos para el futuro del fútbol argentino, manteniendo como uno de sus principales ejes la defensa del modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro.