Alejandro Montes Palmas presenta Tu dinero, el futuro de todos, su primer libro sobre educación financiera

El contador público presentará este miércoles 14 de octubre su primer libro sobre educación financiera, con herramientas prácticas para administrar los ingresos, prevenir estafas y tomar mejores decisiones económicas.

Hoy 16:05

El contador público Alejandro Montes Palmas presentará este miércoles 14 de octubre su primer libro, Tu dinero, el futuro de todos. Educación financiera para el día a día, en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) de Santiago del Estero. La actividad comenzará a las 19 y contará con la presentación del licenciado Marcelino Ledesma y la doctora Emilse Maltez, con el auspicio institucional de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Publicado por Bellas Alas Editorial, dentro de su Colección Divulgación, el libro propone acercar conceptos económicos a la vida cotidiana y ofrecer herramientas para tomar decisiones financieras con mayor información y responsabilidad.

La obra aborda temas cada vez más presentes en la economía familiar, como el crecimiento del endeudamiento, el uso de tarjetas de crédito, los préstamos solicitados desde el celular y las propuestas de inversión que circulan en plataformas digitales y redes sociales.

A través de situaciones habituales, Montes Palmas recorre cuestiones vinculadas con los ingresos, los gastos, el crédito, el ahorro, las inversiones, las billeteras virtuales, la prevención de estafas y los derechos del consumidor financiero. El objetivo es que los lectores puedan incorporar conocimientos útiles sin necesidad de contar con una formación especializada en economía.

La experiencia profesional detrás del libro

Alejandro Montes Palmas es contador público y desarrolla su actividad tanto en el ámbito público como en el privado. Actualmente, se desempeña como director de Auditoría del Ministerio de Economía de la Provincia.

Su experiencia profesional y el contacto con trabajadores, emprendedores, estudiantes, jubilados y habitantes del interior provincial forman parte del recorrido que dio origen a esta publicación, concebida para responder a necesidades concretas de la vida diaria.

Con este lanzamiento, Bellas Alas Editorial continúa impulsando su Colección Divulgación, orientada a acercar conocimientos especializados a un público amplio y a promover la lectura de temas relevantes para la sociedad.

Cómo conseguir el libro

El ejemplar se encuentra disponible en preventa, con un precio especial hasta el día de la presentación. Según se informó, quienes reserven su libro podrán retirarlo durante el encuentro y recibir una dedicatoria personalizada del autor.

La presentación será una oportunidad para conocer más sobre una obra que busca aportar herramientas para comprender mejor las decisiones económicas cotidianas y afrontar con mayor información los desafíos financieros actuales.