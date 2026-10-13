El INDEC confirmó que la inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un 33,4% en doce meses

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aceleró 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto. En lo que va de 2026, la inflación acumuló un 23,6%, mientras que la división con mayor aumento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% en septiembre. El resultado representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales en comparación con agosto, cuando la inflación había sido del 1,7%.
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De esta manera, el indicador acumuló un incremento del 23,6% entre enero y septiembre de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%. Esta última cifra representa la evolución de los precios durante los últimos doce meses.
Según el informe, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento mensual. Esta categoría comprende gastos vinculados con el hogar y los servicios esenciales, que tienen un peso importante en el presupuesto de las familias.
El comportamiento de las distintas divisiones permite observar cómo evolucionaron los precios de los bienes y servicios que integran la canasta utilizada para calcular el IPC. Entre los rubros relevados por el organismo también se encuentran Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Salud, Educación, Indumentaria y Restaurantes y hoteles.
El detalle por categorías permite identificar cuáles tuvieron las mayores variaciones porcentuales y cuáles incidieron más en el resultado general del mes.
En agosto, el índice nacional había registrado un aumento del 1,7%, con un acumulado del 21,3% en los primeros ocho meses del año y una variación interanual del 33,5%.
Con el dato de septiembre, la inflación mensual mostró una aceleración, al pasar del 1,7% al 1,9%. Sin embargo, la variación interanual descendió levemente, del 33,5% al 33,4%.
El nuevo resultado se conoce en un contexto en el que la evolución de los precios continúa siendo uno de los principales indicadores para evaluar el poder adquisitivo de los hogares y el costo de vida en la Argentina.
La publicación del INDEC permite actualizar el seguimiento de la inflación durante el tercer trimestre de 2026 y aporta una referencia para analizar el comportamiento de los precios de cara a los últimos meses del año.