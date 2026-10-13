El INDEC confirmó que la inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un 33,4% en doce meses

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aceleró 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto. En lo que va de 2026, la inflación acumuló un 23,6%, mientras que la división con mayor aumento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Hoy 16:14

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% en septiembre. El resultado representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales en comparación con agosto, cuando la inflación había sido del 1,7%.

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De esta manera, el indicador acumuló un incremento del 23,6% entre enero y septiembre de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%. Esta última cifra representa la evolución de los precios durante los últimos doce meses.

Qué rubro registró el mayor aumento en septiembre

Según el informe, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento mensual. Esta categoría comprende gastos vinculados con el hogar y los servicios esenciales, que tienen un peso importante en el presupuesto de las familias.

El comportamiento de las distintas divisiones permite observar cómo evolucionaron los precios de los bienes y servicios que integran la canasta utilizada para calcular el IPC. Entre los rubros relevados por el organismo también se encuentran Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Salud, Educación, Indumentaria y Restaurantes y hoteles.

El detalle por categorías permite identificar cuáles tuvieron las mayores variaciones porcentuales y cuáles incidieron más en el resultado general del mes.

Cómo evolucionó la inflación respecto de agosto

En agosto, el índice nacional había registrado un aumento del 1,7%, con un acumulado del 21,3% en los primeros ocho meses del año y una variación interanual del 33,5%.

Con el dato de septiembre, la inflación mensual mostró una aceleración, al pasar del 1,7% al 1,9%. Sin embargo, la variación interanual descendió levemente, del 33,5% al 33,4%.

El nuevo resultado se conoce en un contexto en el que la evolución de los precios continúa siendo uno de los principales indicadores para evaluar el poder adquisitivo de los hogares y el costo de vida en la Argentina.

La publicación del INDEC permite actualizar el seguimiento de la inflación durante el tercer trimestre de 2026 y aporta una referencia para analizar el comportamiento de los precios de cara a los últimos meses del año.