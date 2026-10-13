Tras sus polémicas declaraciones sobre Messi, Joan Gaspart salió a aclarar sus dichos

El expresidente del Barcelona se refirió a las críticas hacia el capitán argentino.

Hoy 12:53

El expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, volvió a referirse a Lionel Messi luego de la polémica que generaron sus recientes declaraciones sobre el astro argentino y su relación con el conjunto catalán. El exdirigente aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y explicó que sus expresiones “surgen del cariño que le tengo”.

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La controversia se había desatado después de que Gaspart cuestionara la negativa del capitán de la Selección Argentina a regresar al Barcelona, una postura que provocó numerosas críticas entre los hinchas y seguidores del futbolista rosarino.

Ante la repercusión de sus dichos, el exmandatario blaugrana decidió aclarar su posición y remarcó que su intención nunca fue atacar al jugador, sino expresar su deseo de que reciba un homenaje de despedida a la altura de su historia con el club.

Joan Gaspart aclaró sus polémicas declaraciones sobre Messi

El exdirigente sostuvo que sus palabras fueron interpretadas de una manera diferente a la que pretendía transmitir y aseguró que mantiene un profundo cariño y admiración por Lionel Messi.

En ese sentido, explicó que su principal deseo es que el futbolista argentino pueda tener una despedida formal en Barcelona, donde construyó gran parte de su extraordinaria carrera profesional.

Gaspart considera que la institución debería avanzar con la organización de ese reconocimiento sin demoras, para que tanto el jugador como los hinchas puedan compartir una jornada especial.

Su postura apunta a que Messi reciba un homenaje en vida, sin esperar al paso de los años para reconocer públicamente su importancia en la historia del club catalán.

El homenaje que Barcelona le debe a Lionel Messi

La posibilidad de una despedida oficial para Lionel Messi continúa siendo uno de los temas que genera mayor expectativa entre los simpatizantes del Barcelona.

El capitán argentino dejó una huella imborrable en la institución, donde se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos y protagonizó una etapa histórica marcada por títulos, récords y actuaciones inolvidables.

Sin embargo, su salida del club no estuvo acompañada por una despedida multitudinaria junto a los hinchas, una situación que todavía mantiene abierta la expectativa de un futuro reencuentro.

En ese contexto, Gaspart insistió en la necesidad de organizar una jornada especial que permita reconocer la trayectoria de Messi y cerrar simbólicamente una de las etapas más exitosas en la historia de la institución.

La postura de Gaspart sobre la importancia del Barcelona

Más allá de sus elogios hacia el futbolista rosarino, el expresidente también reafirmó una de sus principales convicciones institucionales: el FC Barcelona siempre debe estar por encima de cualquier figura individual.

El exdirectivo considera que, aunque Messi ocupa un lugar extraordinario en la historia del club, la institución debe preservar su identidad y su importancia más allá de los futbolistas que hayan vestido su camiseta.

De todas maneras, dejó en claro que esa postura no modifica su admiración por el argentino ni su deseo de que se produzca un reencuentro entre el jugador y la afición culé.

Actualmente en el Inter Miami, Messi mantiene un vínculo especial con los seguidores del Barcelona, quienes continúan recordando sus actuaciones y esperan la posibilidad de volver a verlo en el escenario donde se convirtió en leyenda.

Con sus nuevas declaraciones, Joan Gaspart buscó dejar atrás la polémica y reafirmó que su principal intención es que Lionel Messi tenga el reconocimiento y la despedida que merece por su trayectoria en el club catalán.