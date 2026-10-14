Detenidos y drogas incautadas en operativos contra el narcomenudeo en Jujuy

Durante la semana del 2 al 8 de octubre, 23 personas fueron detenidas y se incautaron más de 1.000 dosis de estupefacientes en operativos contra el narcomenudeo en Jujuy.

Hoy 14:27

En un esfuerzo significativo para combatir el narcomenudeo, las autoridades de Jujuy llevaron a cabo un total de 18 operativos entre el 2 y el 8 de octubre, resultando en la detención de 23 personas y la incautación de más de 1.000 dosis de estupefacientes. Los procedimientos fueron ejecutados por la Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, en colaboración con el Ministerio Público de la Acusación.

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Los operativos se centraron en diversas localidades de la provincia, incluyendo Alto Comedero, San Pedro, Perico, San Salvador de Jujuy, Monterrico y Libertador General San Martín. Las acciones abarcaron allanamientos en puntos de venta de drogas y controles preventivos en la vía pública, mostrando un enfoque integral y proactivo por parte de las autoridades.

Las intervenciones resultaron en la incautación de 354 dosis de cocaína y/o pasta base, 692 dosis de marihuana, así como plantines de cannabis, siete teléfonos celulares y una balanza. Estos elementos son clave para desmantelar las operaciones de narcomenudeo que afectan a la comunidad.

El despliegue incluyó a distintas brigadas de narcotráfico, las cuales contaron con el respaldo de fuerzas especiales de la Policía de Jujuy. Este tipo de operativos es crucial para garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos, así como para disminuir la disponibilidad de drogas en el mercado local.

A lo largo de la semana, las autoridades realizaron esfuerzos coordinados para asegurar que los operativos fueran efectivos. Las acciones se llevaron a cabo no solo en la vía pública, sino también en el ámbito del Servicio Penitenciario, asegurando una cobertura completa en la lucha contra el narcotráfico.

La comunidad ha respondido positivamente a estas iniciativas, mostrando un creciente apoyo para las acciones de las fuerzas de seguridad. La colaboración entre diferentes organismos es esencial para abordar el problema del consumo y tráfico de drogas en la región de Jujuy.

La continuación de estos operativos es fundamental, ya que refleja el compromiso de las autoridades para erradicar el narcotráfico y proteger a los ciudadanos. La coordinación entre organismos y la intervención decidida en el terreno son elementos clave para lograr resultados sostenibles en la lucha contra el narcomenudeo.