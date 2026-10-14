Hombre fallece tras caer de un balcón en Catamarca durante reunión familiar

Un hombre de 49 años perdió la vida tras caer de un balcón en San Fernando del Valle de Catamarca durante una reunión familiar, mientras la Justicia investiga las circunstancias del trágico incidente.

Hoy 15:21

Una reunión familiar se tornó en tragedia en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca, donde un hombre de 49 años, identificado como Javier Orlando Vargas, falleció tras caer desde un balcón. El incidente ocurrió el sábado alrededor de las 22:40, en una vivienda situada sobre la Ruta Provincial N.º 4, en el kilómetro 6,5, que conduce hacia El Rodeo.

Según las primeras informaciones, Vargas se encontraba participando de un baile en una galería elevada cuando, por razones que aún no se han esclarecido, cayó al patio trasero de la propiedad. La altura del desnivel entre la galería y el patio alcanzaba más de tres metros, lo que provocó un impacto severo contra el suelo, resultando en graves traumatismos en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

Inmediatamente, los asistentes al evento solicitaron ayuda médica. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó rápidamente al lugar, pero los profesionales de la salud confirmaron que Vargas ya no presentaba signos vitales.

Tras el trágico fallecimiento, las autoridades policiales y peritos de la Dirección General de Criminalística se hicieron presentes en la vivienda para llevar a cabo una investigación detallada. Se realizaron tareas de relevamiento fotográfico y planimétrico de la galería y las barandas, con el objetivo de determinar si había condiciones estructurales que pudieran haber contribuido a la caída.

La causa fue inicialmente caratulada como “Actuaciones de Oficio” y quedó bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción en turno. Además, se ordenó una autopsia para esclarecer las causas exactas de la muerte, antes de que el cuerpo fuera entregado a los familiares.

A medida que avanza la investigación, las circunstancias que llevaron a Vargas a perder el equilibrio permanecen bajo análisis. La comunidad ha expresado su consternación a través de redes sociales, destacando mensajes de condolencia, incluyendo uno significativo de la comunidad educativa del Colegio Padre Ramón de la Quintana, que ofreció su apoyo a los seres queridos de la víctima.