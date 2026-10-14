Accidente de tránsito en Salta causa daños materiales sin heridos

Un accidente de tránsito en Salta involucró a una camioneta y un automóvil, dejando solo daños materiales y sin heridos.

Hoy 16:27

En la mañana de hoy, se produjo un grave accidente de tránsito en la zona norte de la ciudad de Salta, específicamente en el barrio El Huaico. Este siniestro vial involucró a una camioneta y un automóvil, resultando en importantes daños materiales en ambos vehículos. A pesar de la magnitud del choque, no se registraron heridos, lo cual es un alivio para las autoridades y los involucrados.

Según informes iniciales, el accidente ocurrió cuando la camioneta transitaba por un área en la que se están llevando a cabo obras viales, mientras que el automóvil intentaba realizar un giro a la derecha. Esta maniobra provocó la colisión entre ambos vehículos, resultando en daños significativos. La camioneta, en particular, sufrió graves daños en una de sus ruedas, que quedó desplazada hacia el interior de la carrocería.

El automóvil también presentó daños materiales considerables, lo que subraya la violencia del impacto. Afortunadamente, los conductores de ambos vehículos dieron negativo en los controles de alcoholemia, lo que descarta el consumo de alcohol como factor del accidente. Este aspecto es fundamental para las autoridades locales, que buscan mantener la seguridad vial en la región.

Tras el choque, los conductores intercambiaron la documentación pertinente de sus vehículos, lo que es un procedimiento estándar en este tipo de incidentes. Aunque la circulación en la intersección no se interrumpió por completo, el sector permaneció parcialmente restringido mientras se esperaba el retiro de los vehículos involucrados.

La intervención de una grúa será necesaria para remover la camioneta debido a los daños sufridos, especialmente en una de sus ruedas. Este proceso puede tomar un tiempo, lo que podría afectar temporalmente el flujo vehicular en la zona. Las autoridades han instado a los conductores a tener precaución al transitar por el área mientras se realizan las tareas de remoción y limpieza.

Es fundamental que los conductores respeten las señales de tránsito y las indicaciones en zonas donde se realizan obras. La seguridad vial es una responsabilidad compartida que requiere la atención de todos los usuarios de las vías. Este incidente, aunque no resultó en lesiones, sirve como un recordatorio de la importancia de la precaución al volante.