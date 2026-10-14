Recuperación “muy desigual”: el consumo masivo creció en septiembre

Aunque algunos sectores muestran mejoras puntuales, la mayoría de los indicadores —vinculados a las compras cotidianas y las salidas— continúan en baja y siguen sin encontrar una recuperación sostenida.

Hoy 14:42

El consumo de los hogares mostró señales de recuperación durante septiembre, después de la caída registrada en el bimestre julio-agosto. El mes pasado, el índice creció 0,5%. Sin embargo, el indicador acumula diez meses consecutivos de bajas interanuales y una contracción de 1,3% desde enero.

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Los datos surgen del último Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo.

El trabajo indicó que, aunque algunos sectores muestran mejoras puntuales, la mayoría de los indicadores —vinculados a las compras cotidianas y las salidas— continúan en baja y siguen sin encontrar una recuperación sostenida.

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“Los datos de septiembre muestran una mejora mensual que resulta positiva después de dos meses de caída, pero todavía es insuficiente para hablar de una recuperación. El consumo sigue por debajo de los niveles del año pasado y la persistencia de los retrocesos interanuales refleja un escenario de debilidad que aún no logramos revertir”, señaló Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios de la UP.

El mapa del consumo: los rubros más y menos afectados en septiembre

El consumo masivo, que representa aproximadamente la mitad del gasto de los hogares considerado por el índice por categorías, cayó 3,2% interanual en septiembre. Desde enero acumula una baja del 3,1%.

El trabajo de la UP arrojó un fuerte retroceso en algunos de los principales productos de la canasta. La carne vacuna, uno de los productos más representativos de la mesa de los argentinos, registró una caída de 13,2% interanual y ya suma catorce meses consecutivos de retroceso, según datos disponibles a agosto.

En cambio, el consumo de carne porcina creció 14,3% interanual. Las ventas de combustibles al público también disminuyeron 3,3% interanual.

Otro dato destacado del informe es el comportamiento del crédito, que había funcionado como una herramienta para sostener parte del gasto durante los últimos meses; profundizó su caída.

Según el relevamiento, las compras con tarjeta registraron una caída real, es decir, descontando la inflación, del 10,5% interanual en septiembre, mientras los préstamos personales disminuyeron 8,8% en los últimos 12 meses.

A eso se suma la evolución de la recaudación del IVA, un indicador que suele utilizarse como termómetro del nivel de actividad y consumo. Luego del dato negativo registrado en agosto, la tasa creció 1,6% en términos reales en septiembre frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, en el acumulado de los primeros nueve meses todavía presenta una contracción de 1,3%.

Los bienes semidurables, en tanto, mostraron una expansión interanual de 3,2% en septiembre. En el acumulado del año, la categoría muestra un crecimiento de apenas 0,4%.

Sin embargo, los últimos indicadores disponibles dentro de la categoría mostraron señales de debilidad, como los gastos vinculados al ocio y al entretenimiento.

Por el lado de los servicios, el rubro recreación y turismo interno cayó 6,4% interanual en septiembre, convirtiéndose en la categoría con el mayor retroceso del mes. De enero a septiembre, el indicador se contrajo 2,2%.

“Lo que estamos observando es una recuperación muy desigual. Algunos rubros muestran mejoras, pero el consumo cotidiano y los servicios siguen afectados. Para que podamos hablar de un cambio de tendencia, será necesario que las señales positivas se sostengan en el tiempo y comiencen a extenderse a una mayor cantidad de sectores”, consideró Foglia.