Inde Navarrette quiere volver para la secuela de “Obsession” tras el éxito mundial de la película

La actriz, que interpretó a Nikki en el filme de terror dirigido por Curry Barker, manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de retomar su personaje.

Hoy 07:45

Inde Navarrette expresó su interés en regresar para una posible secuela de Obsession, la película de terror que se convirtió en uno de los éxitos cinematográficos de 2026 y contribuyó a impulsar su carrera. La actriz, de 25 años, interpretó a Nikki en el largometraje dirigido por Curry Barker, que alcanzó una recaudación aproximada de 520 millones de dólares en todo el mundo, según los datos difundidos sobre su desempeño comercial.

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En una entrevista con The Hollywood Reporter, para el pódcast Awards Chatter, Navarrette se refirió a la posibilidad de volver a interpretar al personaje y no ocultó su entusiasmo. “Estaría totalmente dispuesta a hacer una secuela. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Quién soy yo para decir que no?”, afirmó.

De todos modos, la actriz no anunció que el proyecto esté en marcha. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de Obsession 2, por lo que su realización continúa siendo una posibilidad.

Inde Navarrette

Navarrette también explicó qué aspectos le interesaría explorar en una eventual continuación. En particular, consideró que la historia podría profundizar en las consecuencias psicológicas de los acontecimientos que atravesó Nikki en la primera película.

“Creo que la respuesta menos bonita, pero que a veces es más importante dar en lugar de limitarse a responder entre risas, es que está comenzando un proceso de duelo”, señaló.

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La intérprete sostuvo que recuperar el control de la propia vida no significa dejar atrás inmediatamente una experiencia traumática. En ese sentido, mencionó la dificultad de procesar situaciones que escapan a la voluntad de una persona, como perder a un ser querido o atravesar circunstancias que afectan su autonomía.

El éxito de “Obsession”

Estrenada en 2025, Obsession presenta la historia de un joven que utiliza un objeto sobrenatural para intentar conquistar a la mujer de la que está enamorado. La trama aborda la obsesión, el amor y la pérdida del libre albedrío, a partir de una premisa que combina el terror psicológico con elementos sobrenaturales.

Inde Navarrette en Obsession

La película se destacó por su rendimiento comercial pese a haber sido realizada con un presupuesto de producción inferior al millón de dólares. Su recaudación internacional amplió las expectativas sobre una posible continuación, aunque el éxito de taquilla no implica que una secuela esté garantizada.

Mientras tanto, Navarrette tiene otros proyectos en su horizonte profesional. La actriz fue elegida para interpretar a Rogue en la próxima película de X-Men de Marvel Studios, un papel que podría ampliar su proyección dentro de una de las principales franquicias cinematográficas.

Por su parte, Barker continúa desarrollando nuevos proyectos. La posibilidad de que vuelva a trabajar con Navarrette en una segunda entrega de Obsession dependerá de futuras decisiones de producción. Por ahora, el interés expresado por la protagonista es una señal favorable para los seguidores de la película, pero no constituye un anuncio oficial.