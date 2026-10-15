El fuerte mensaje del jefe técnico de Alpine al equipo para mejorar los resultados en el cierre de la temporada de Fórmula 1

Mike Elliott reunió al personal de la escudería francesa tras una serie de malos resultados en la Fórmula 1. Con Franco Colapinto en el equipo, Alpine busca recuperarse en la gira americana que comenzará en Austin.

Hoy 09:34

El presente de Alpine en la Fórmula 1 genera preocupación dentro de la escudería francesa. Después de una triple fecha sin buenos resultados, que complicó sus aspiraciones de alcanzar el quinto puesto en la Copa de Constructores, el nuevo director técnico, Mike Elliott, reunió al personal en la fábrica de Enstone y lanzó un mensaje contundente para intentar revertir la situación.

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Con la mirada puesta en las próximas carreras de Estados Unidos, México y Brasil, Elliott buscó transmitir confianza a los trabajadores y dejó en claro que el futuro deportivo del equipo dependerá del esfuerzo colectivo y de la capacidad para transformar los recursos disponibles en rendimiento sobre la pista.

"Sé que probablemente han pasado por muchos cambios; han escuchado a muchas personas hablarles sobre cómo podría ser el futuro y cómo avanzar", comenzó expresando el ingeniero británico ante los integrantes de la escudería.

Luego, explicó cuál considera que debe ser la principal misión del equipo: "Si analizamos la Fórmula 1 desde la perspectiva de un economista, nuestro trabajo consiste en transformar los recursos en rendimiento en la pista".

Sin embargo, la parte más contundente de su discurso llegó cuando destacó la importancia de los trabajadores para lograr una recuperación deportiva.

"Si nos preguntamos cuál es nuestro recurso fundamental como empresa, la respuesta son todos ustedes. Ustedes son quienes pueden marcar la diferencia", remarcó Elliott.

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Alpine busca recuperarse tras una triple fecha para el olvido

La escudería atraviesa un momento complicado después de encadenar tres carreras consecutivas con rendimientos por debajo de las expectativas, una situación que la alejó de la pelea por el quinto lugar en el campeonato de constructores.

Uno de los pilotos que reconoció públicamente las dificultades fue el argentino Franco Colapinto, quien sufrió abandonos en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur.

El corredor calificó la reciente seguidilla de competencias como "la peor triple fecha" desde su llegada a la Fórmula 1, reflejando el complicado panorama que enfrenta Alpine en este tramo de la temporada.

Ahora, el equipo francés intentará cambiar su presente durante la gira americana, que tendrá como escenarios Austin, México y San Pablo.

Estas competencias serán fundamentales para evaluar si las modificaciones internas comienzan a traducirse en una mejora del rendimiento y permiten a Alpine recuperar competitividad frente a sus rivales.

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Flavio Briatore apuesta por Mike Elliott para cambiar el rumbo

La incorporación de Mike Elliott como director técnico de Alpine forma parte de una estrategia para fortalecer el área de ingeniería y reducir la distancia con las escuderías más competitivas.

El asesor principal del equipo, Flavio Briatore, ya había destacado la importancia de contar con un responsable técnico experimentado para impulsar el crecimiento de la estructura.

"Necesitamos un director técnico sólido en la empresa porque estoy seguro de que, con Mike, el equipo podrá alcanzar un nivel superior", aseguró Briatore.

Elliott fue anunciado en su nuevo cargo hace aproximadamente un mes y tiene como principal desafío optimizar el desarrollo técnico del monoplaza y mejorar el rendimiento de Alpine en la máxima categoría del automovilismo.

Quién es Mike Elliott, el ingeniero que busca levantar a Alpine

El británico cuenta con más de dos décadas de experiencia en la Fórmula 1 y desarrolló gran parte de su trayectoria en equipos importantes como McLaren, Renault, Lotus y Mercedes.

Entre 2008 y 2012 ya había trabajado en la fábrica de Enstone como aerodinamista principal, durante las etapas en las que la estructura competía bajo los nombres de Renault y posteriormente Lotus.

Su experiencia más destacada llegó en Mercedes, donde ocupó los cargos de jefe de aerodinámica, director de tecnología y director técnico hasta 2023.

Durante su paso por la escudería alemana, formó parte de la estructura que consiguió ocho campeonatos mundiales de Constructores y ocho títulos de Pilotos, en una de las etapas más exitosas de la historia reciente de la Fórmula 1.

Con estos antecedentes, Alpine confía en que Elliott pueda impulsar una transformación técnica que permita dejar atrás los malos resultados.

Mientras tanto, Franco Colapinto y el resto del equipo se preparan para afrontar la gira americana, una nueva oportunidad para demostrar avances y comenzar a cerrar la temporada de Fórmula 1 con mejores resultados.