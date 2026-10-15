U2 anunció que vuelve a la Argentina después de 10 años

Cuándo salen a la venta las entradas. La banda llegará al país en el marco de su gira mundial “The Greatest Show on Earth”.

Hoy 13:18

U2 anunció su regreso a la Argentina después de casi una década. El grupo confirmó sus dos shows en River, el 23 y el 25 de marzo de 2027, en el marco de su gira mundial The Greatest Show on Earth.

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La banda irlandesa celebrará sus 50 años de trayectoria y presentará las canciones de Carnaval de Luz, su primer álbum de material completamente nuevo desde Songs of Experience. El artista invitado será Beck.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para ver a U2?

Los tickets estarán a la venta únicamente en Allaccess.com.ar . La preventa será el 21 de octubre, desde las 10, mientras que la venta general será al día siguiente, a la misma hora.

U2 está en un momento celebratorio. El pasado 25 de septiembre se cumplieron cincuenta años de aquel día de 1976 en el que Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron al aviso que Larry Mullen Jr. había publicado en la cartelera del colegio Mount Temple de Dublín para formar una banda.

Para conmemorar el aniversario, los cuatro músicos regresaron al lugar donde comenzó su historia y ofrecieron un show sorpresa ante cientos de estudiantes, en el que repasaron algunos de sus grandes clásicos y estrenaron en vivo “Silencio”, su nuevo single.

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La última visita del grupo irlandés fue en octubre de 2017, como parte de la gira Joshua Tree Tour, con el que celebró los 30 años del disco que los consagró mundialmente. Una de las noches se retrasó el comienzo del show para que los fans puedan ver el partido de la Selección Argentina frente a Ecuador por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Las anteriores visitas

La historia de U2 con los fans argentinos comenzó mucho antes, cuando la banda llegó por primera vez en 1998 como parte del “Pop Mart tour”, en River.

Tres noches con el monumental repleto donde sonaron todos los clásicos. La banda sorprendió con una gran puesta en escena , con un arco de 30 metros, un disco de espejos de 12 metros de alto con forma de limón y una pantalla de vídeo de LED que medía 45,72 por 15,24 metros.

U2 se presentó por segunda vez en la Argentina con el “Vertigo Tour”, 2006. En aquella oportunidad, la banda presentó su disco How to Dismantle an Atomic Bomb. Los recitales fueron el 1 y 2 de marzo en River. En aquella oportunidad, Franz Franz Ferdinand fue el grupo invitado.

En marzo de 2011, Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. llegaron con el “360º Tour”, como parte de la promoción del disco No Line on the Horizon. Las fechas fueron el 30 de marzo, el 1 y 2 de abril en el Estadio Único de La Plata.

U2 invitó a cantar al escenario a León Gieco para cantar juntos “Solo le pido a Dios”. También, los músicos homenajearon a Gustavo Cerati, quien en ese momento estaba internado en coma luego de sufrir en 2010 un ACV. Bono pidió una oración por él y cantó “Moment of Surrender”.

Muchos recuerdan esta visita por la imponente estructura de 50 metros en el centro del campo al que llamaron “The Claw” (La garra). En aquella oportunidad, Muse fue el grupo telonero.

El misterio antes del anuncio

Ayer a la noche, aparecieron distintos avisos de U2 en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires. En el Puente de la Mujer, el Planetario y la Avenida 9 de Julio miles de transeúntes se sorprendieron al ver el mensaje.

Un misterioso aviso de U2 genera expectativa entre sus fans argentinos.

El video de color rojo, con el nombre de la banda irlandesa, se vio en pantallas ubicadas en diferentes zonas de la Capital Federal y generó especulaciones por parte de los fans que esperan con ansiedad el anuncio de una gira o la salida del nuevo disco.

También, publicó una fecha: 15/10/2026. Estas imágenes se repitieron en otros países, como en el DF de México, donde los músicos estuvieron grabando sus últimos videos. También se tiñó de rojo el Planetario de la ciudad de Buenos Aires.